Los contratos de jugadores, bajo la lupa de la normalizadora por no cumplir regulaciones FIFA

El Comité de Regularización tiene bajo la lupa las actuales condiciones de los contratos de los jugadores profesionales de las distintas ligas del fútbol nacional. Así lo confirmó el presidente de dicha comisión, Humberto Sáenz, que confirmó que estos no cumplen con las normativas FIFA.

Y es que desde hace años ha sido criticado por jugadores y exjugadores las condiciones de los contratos que no cumplen con lo que pide FIFA. Por mencionar un ejemplo, los jugadores no son amparados cuando el torneo se termina y los equipos no pagan el período en el que no hay competencia, por lo que firman por torneo y no por temporada, como estipula el ente rector.

Hasta ahora esto no ha sido regulado. Sáenz mencionó que "les hicimos ver a jugadores y entrenadores que entendemos que en el pasado las regulaciones, incluyendo la contractual, no cumple con las regulaciones que pide FIFA y es algo que vamos a revisar".

Agregó también que "una de las tareas es normalizar estas relaciones de los jugadores y cuerpo técnico para que cumplan con las exigencias de FIFA. En eso nos vamos a enfocar en las próximas semanas".

Humberto Sáenz confirmó que en las próximas semanas se trabajará sobre el tema para que los equipos de la primera división cumplan con las normas que exige FIFA y que hasta ahora no habían sido exigidas por la Federación Salvadoreña de Fútbol.