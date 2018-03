Los colores del Águila llegaron a Suramérica

El estadio Libertadores del Independiente de Avellaneda, en Argentina; el Defensores del Chaco, de Paraguay; y el estadio Manuel Ferreira del Olimpia, también de Paraguay; han sido algunos de los escenarios deportivos en los que ha ondeado "el trapo" de La Banda de la Capital, una de las barras organizadas de Club Deportivo Águila.Sus integrantes han tomado la iniciativa de llevar los colores del equipo de sus amores a diferentes partes del Cono Sur y el resultado ha sido destacable, pues la carpa negronaranja ha ondeado en lugares importantes del fútbol suramericano."La verdad es un viaje por motivos de placer de unos cinco personas aficionadas al Águila que son miembros de la barra y es iniciativa de cada quien que, cuando viaja a Suramérica, se lleva el trapo principal de la barra, la camiseta y todo eso", explicó Ricardo Bonilla, miembro de La Banda de la Capital.Las fotos más recientes son en el estadio Defensores del Chaco, pero Bonilla explica que no es el único gran estadio donde han lucido su pancarta."Es una iniciativa para dar a conocer al equipo más allá de las fronteras y demostrar la magnitud que tiene el equipo, no es primera vez que anda nuestro emblema y colores en Suramérica. Ya estuvo en La Bombonera, en la cancha de River Plate, en la de Argentinos Júnior y se llevó incluso al Machu Picchu", agregó el aficionado.Con estas acciones, La Banda de la Capital demuestra el amor que le tienen al equipo y deja en claro que el Santa Tecla no es el único equipo que está tratando de internacionalizar la imagen de los equipos salvadoreños.Santa Tecla posee una actividad similar con su camiseta verdiazul, con la cual han posado figuras de la talla de Luis Suárez, del Barcelona; Álvaro "el Chino" Recoba, ex Inter de Milan; y Martín Cáceres, exjugador de la Juventus.Así se viven los partidos en el interior de La Banda de la Capital: