Los capitanes de la Liga Mayor analizaron la final del Clausura 2017

El Alianza goza de un ligero favoritismo para ganar la final del Clausura 2017 entre algunos de los jugadores que han fungido como capitán en los diferentes equipos de la primera división durante este último torneo.En un sondeo hecho por EL GRÁFICO, los capitanes Marcelo Messías (Sonsonate), Jhonny Ríos (Firpo), y Harold Alas (UES) creen que el equipo albo tiene la sed de revancha y el apoyo del público, lo cual puede ser una ventaja este domingo.Pero el argentino Carlos del Giorno (Limeño) y Néstor Raúl Renderos (FAS) opinan que el equipo tecleño revalidará.“Yo veo mejor en la final al Alianza. Después del partido de la semifinal creo que llega con más confianza, estará con su gente y en el papel yo lo veo favorito. En una final la motivación está para los dos, Santa Tecla hizo un torneo regular, pero no lo ví muy bien en la semifinal y Alianza está pasando un mejor momento”, explicó Marcelo Messías, capitán del Sonsonate.Ríos cree que el favorito para ganar la final del Clausura 2017 es Alianza porque "su hinchada lo va a apoyar. Yo creo que Alianza ahora tiene una revancha porque perdió la final pasada ante Santa Tecla. Lo fuerte que tiene Alianza son las dos bandas. Tiene dos bandas que rinden a cualquier defensa".El capitán de FAS, Néstor Rául Renderos, quien tiene pasado aliancista, cree que Santa Tecla es el favorito para quedarse con el título."Santa Tecla está jugando mejor. Tiene ya varios años de tener el mismo equipo y me parece que está jugando bien. Me inclino más, porque puede ganar Santa Tecla, que es fuerte en todas sus lineas. Tiene mucha posesión de pelota", apuntó.Carlos del Giorno también cree que el cuadro tecleño revalidará: "Gana Santa Tecla 2-1. Es un equipo consolidado, vienen desde hace mucho tiempo con una idea de juego única y la verdad que me parece que el profe ha llevado a este equipo a lo alto y creo también que los jugadores ya tienen bien claro el sistema que juegan".MÁS PAREJAHenry Romero, último capitán del Águila, cree que la final está para los dos planteles. "Alianza ha hecho una gran inversión y Santa Tecla tiene un equipo con jugadores que vienen jugando juntos desde hace ratos y es el actual campeón. Es una final pareja y complicada para los dos equipos", apuntó Romero.Harold Alas, delantero y capitán del descendido UES recalcó que será una final muy pareja, pero el festejo será para el equipo albo.“Será un juego muy reñido, es difícil dar a un favorito roque los dos son los equipos más regulares del torneo, pero creo que me inclino por Alianza, porque tiene esa espinita todavía del torneo pasado que le ganaron la final y quiere esa revancha. Gana 2-1”, analizó.Según el delantero del cuadro escarlata, el título se definirá en los 90 minutos y mencionó algunos jugadores que podrían ser claves: “Por Alianza Fito, Cerén e Hinestroza y por Santa Tecla el medio campo encabezada por Mayén y Ricardinho puede hacer un buen papel en la final”.