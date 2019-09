Los caballeros no tienen memoria: ‘Chicharito’ sí celebrará si le anota al Real Madrid

Con los pies en la tierra y con profesionalismo, como siempre, Javier Hernández tomó las cosas con calma luego del primer gol de su carrera de tiro libre la noche del jueves en la Europa League y ya se enfoca en su siguiente compromiso, como si fuera contra cualquiera: el Real Madrid.

El pasado merengue de ‘Chicharito’ no evitará que el mexicano celebre en caso de marcar el fin de semana en el Sánchez Pizjuan, eso sí, nadie le quita lo respetuoso:

“Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado, no es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí”, aseguró.

Chicharito (@CH14_) con @jmolivacope en @partidazocope: "Ha sido el primer gol de falta en mi carrera y mi primer gol con el @SevillaFC" "Se lo que representa jugar para el Sevilla. Estoy muy feliz de estar en este club" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/bgo7QwWYbL ? El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 19, 2019



