“Los buenos resultados llegarán”

Un triunfo, un empate y tres derrotas es el saldo del Santa Tecla en el Apertura 2019, y según su entrenador, Rodolfo Góchez, los buenos resultados tarde o temprano llegarán, porque juegan bien y hay una amplia disposición de todos los jugadores por salir adelante de inmediato.

El entrenador explicó tras la caída ante el Alianza, que “faltan un motón de cosas, puntualmente, en el primer tiempo faltó presionar más para no dejar jugar al Alianza en la salida, no presionamos como se debe y cuando lo hicimos, presionamos desordenados y a destiempo”.

Góchez admitió que “no fuimos tan atrevidos en la salida de atrás, dividimos bastante y si a eso sumamos que no los presionamos. En el segundo tiempo presionamos más y fuimos ordenados, más agresivos y los obligamos a dividir, sentimos que se niveló el partido. Estaba para que ellos en una pelota, parada hicieran lo que hicieron (el gol) al igual que nosotros, ellos la metieron, nosotros no”.

“Nos vamos con la sensación que no estamos jugando igual en todos los tramos del partido, en esos desbalances es donde sufrimos mucho, corremos de más, dividimos la pelota, no presionamos, tuvimos un par de oportunidades, no tan claras y muchos fallos que no nos permitieron tener otras, daba la sensación que podíamos tener otras, terminar en espalda de los rivales, pero por mala decisión, mal perfil, mal uso de los espacios, fueron jugadas que terminaron en un reinicio hacia atrás”, sintetizó.

Con los cuatro puntos en la bolsa “la sensación no es agradable, de cinco partidos, perder tres… los números no son los que quisiéramos, pero conociendo como veníamos y las cositas que no terminan de salir, estoy seguro que por simple estadística, persistencia, llegará un momento en que llegarán (los resultados). Esto es como un vendedor, que entre más clientes toca y mejor los toca, de repente comienza a elevar el porcentaje de ventas”.

“Entonces, nosotros tenemos que seguir insistiendo e insistir mejor, así, los resultados mejorarán, pero si de esa forma no mejoramos, habría que ver qué es lo que pasa. Debemos mejorar cosas porque las cosas que nos gusta que el Santa Tecla gane implica revisar esas cosas”, concluyó.