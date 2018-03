Los buenos deseos de Darwin Cerén para Kaká

Darwin Cerén y Kaká fueron compañeros en el Orlando City y aunque hoy el salvadoreño milita en el Terremotos de San José, no deja de preocuparse por el estado de salud del brasileño, que este domingo sufrió su primera lesión de la temporada.

Kaká, exjugador del Real Madrid español y del Milan italiano, solo jugó 11 minutos del partido entre el Orlando City y el New York City. Tras dejar varios rivales en el camino, el suramericano intentó un remate en los linderos del área, pero el "10" no tuvo acierto en la acción y cayó sobre el césped. De inmediato se tomó el muslo izquierdo. A los pocos segundos pidió el cambio.

Finalmente el Orlando venció al New York de David Villa, pero el diagnóstico de Kaká aún no es alentador. Por eso, Darwin Cerén, su excompañero en el equipo morado, le dedicó un mensaje de apoyo en Twitter y se puso en contacto con él.

I hope everything is ok with you my brother @KAKA ????????