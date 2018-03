Los astros que nunca han ganado una orejona

La riqueza del fútbol es disfrutarlo y sin lugar a dudas para muchos esta disciplina requiere de mucho talento con el balón y sobre todo pasión, es por ello que a nivel mundial se realizan diferentes categorías para premiar a aquel equipo que ha logrado destacarse por su destreza, buen manejo, perseverancia, por medio de esto se les reconocer su trabajo otorgándoles un reconocimiento (una ansiada Copa).Sin embargo, uno los premios mas ansiado por varios futbolistas es, la Champions league, que a pesar de un sinfín de partidos realizados y convertirse en unos "crack" todavía no han logrado sumar en su récord una orejona, entre los jugadores mas destacados están:Ruud Van Nistelrooy, el holandés que marco goles de distintas maneras, y que fue fichado por el Real Madrid para ganar la decima la cual nunca llego a sumar. Este futbolista apodado "VanGol" se retiro en el 2012 con un total de 345 goles en 593 partidos.Ronaldo es otro de estos astros. El más increíble delantero que ha aun sigue siendo elogiado, no ha ganado una Champions, a pesar de haber pasado por grandes clubes y destacado con goles inolvidables.El eterno de la AS Roma, que debuto en 1993 y nunca cambio de club, Francesco Totti, el delantero participo en distinta serie y logro muchos triunfos como delantero pero al final no se le acredito jamás la UEF Champions League. El gladiador hace no mucho se retiro.También está en la lista el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien debutó a sus 18 anos en un pequeño club, Malmon en Suecia. Desde entonces este crack se fue convirtiendo en lo que ahora es "imparable". Ha estado en los clubes mas importantes como el Barcelona, AC Milán, Inter de Milán y ahora en el Manchester United, además de estar nominado a balón de oro en dos ocasiones, pero hasta la fecha no ha logrado concebir el galardón de la UEFA.A la lista se suma el arquero de la Juventus de Turín, Gianluigi buffón, que a pesar de haberse acreditado en distintas ocasiones el triunfo de la Serie A (8 veces) y B (1), la Copa Italiana (3) y la Super Copa de Italia (6) la mayoría ganados con su equipo actual los "bianconeros", el 'superman' aun no logra atrapar la orejona, pero esto podría dar un giro de 360 grados ya que le depara la final de la UEFA Champions League este sábado 3 de junio en Cardiff, Gales. Podría sumar la primera.