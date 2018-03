“Los árbitros salvadoreños piensan que son malos si no expulsan”

Efraín Burgos, timonel del UES, dijo que las expulsiones a sus jugadores (cuatro en los dos últimos partidos) le comienzan a generar preocupación, pero no por la actitud de sus pupilos, sino por la que tienen los árbitros salvadoreños.

El lunes 13 de marzo, en el juego contra FAS, el réferi Rubén Medrano expulsó a tres piezas del plantel puma. Lo dejó con 8 jugadores.

Y el sábado fue Joel Aguilar Chicas quien expulsó a Henry Reyes ante Santa Tecla. Con ese panorama, Burgos salió al paso para criticar la labor de los colegiados.

El UES y el Dragón ya estan con 26 puntos cada uno en la acumulada. ¿Sigue pensando en poner a los escarlatas en cuartos de final y no fijarse tanto en el descenso?

Exactamente, ese ese el objetivo, lograr un espacio entre los ocho de cuartos de final. En este momento aún estamos en esa posición. Tenemos que tratar de maneter el paso. Este miércoles recibimos a Chalate en casa y luego vamos ante Dragón en San Miguel. Son dos juegos cruciales para nuestras aspiraciones. Esta es una lucha continúa. Todos los equipos se preparan. Esa es la palabra. En esto pueden suceder muchas cosas. Faltan nueve partidos y seguimos aspirando a clasificar entre los ocho a cuartos de final.

¿Qué objetivos se han trazado en cuanto a puntos en estos 9 juegos que restan del Clausura 2017?

Nosotros tenemos todavía cinco juegos como locales. Estamos hablando de 15 puntos al no dejar ir ninguno como local. Luego tenemos que tratar de hacer tres puntos de visita y con eso estaríamos clasificando a los octavos de final. El objetivo que nos hemos puesto ahora es terminar invictos en esta segunda vuelta. Ahora tenemos que apostar a lograr seis puntos en los juegos ante Dragón y Chalatenango. Creo que si se consigue ese objetivo, los planes que hemos hecho nos van a dar resultado.

Dijo que hablará del tema de las expulsiones con sus jugadores. ¿Lo hará desde este lunes? ¿Qué opina de ese tema?

Me preocupa porque son reiterativas en mi equipo. Pero la preocupación más grande que tengo es que ya son dos árbitros los que me han dicho que a ellos los están evaluando. A partir de eso me pongo a pensar que quienes evalúan a los árbitros piensan que si los árbitros no expulsan jugadores en un partido no son buenos.

Esa es mi preocupación y pregunta. ¿Para que seas un buen árbitro tenés que expulsar a jugadores?

Creo que la experiencia que tiene Joel Aguilar Chicas no la puso de manifiesto en la expulsión de Henry Reyes (el sábado). Gerson Mayén pega un grito y Joel Aguilar se comió el grito de Mayén. Inmediatamente puso tarjeta y condicionó a mis jugadores con que a la próxima los echaba. A Reyes lo condicionó verbalmente y lo echó. Luego, el brasileño Ricardinho pegó otro gran grito que se oyó en toda Santa Tecla y Joel sacó tarjeta para expulsar a Henry Reyes. Joel Aguilar dejó mcuho que desear el sábado.