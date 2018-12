Los Sánchez: sinónimo de gol en las inferiores del Alianza

Los une el lazo familiar y los colores del Alianza. Diego Sánchez y Juan Sánchez han coincidido por cuarta ocasión en una misma institución deportiva. Se formaron en la escuela de fútbol de ANDA, luego pasaron a la escuela de la Coca Cola, llegaron al Colegio Especializado en Atletas de Alta Competencia de FESA y jugaron en el Turín, y finalmente llegaron al Alianza.

Si algo tienen en común, además de ser familia, es el olfato goleador. A donde han pasado, han dejado una estela de goles que sorprende a propios y extraños. Son jugadores habilidosos con el balón, rápidos y no dudan en patear a marco cuando se les presenta una oportunidad.

En 2017, Juan –el menor y quien tiene 17 años- fue promovido para la cantera del Alianza Fútbol Club. Fue inscrito en la categoría Sub 17 que organiza la Primera División. Ya tiene tres torneos allí y ha disputado dos finales, logrando un título para los albos en ese período. En el actual torneo, su equipo llegó hasta cuartos de final, pero Juan destacó aportando 15 goles (14 de ellos en fase regular).

Diego no se quedó atrás y también encontró lugar en el cuadro albo, en la categoría de reservas. Llegó cedido por Turín luego de culminar sus estudios de bachillerato. En su primer torneo brilló al marcar 18 goles, compartiendo el primer lugar de goleo con Bryan Paz del Águila.

El sábado marcó doblete para ampliar a 23 sus goles del torneo (5 de ellos entre cuartos y semifinales) y jugará la final de reservas el domingo, un día después de que cumpla 19 años.

DIEGOL SOBRESALE DE BLANCO

El Gráfico conversó con ambos para conocer más de sus historias. Diego Sánchez, el hermano mayor, comentó que la vena deportiva está en su familia.

“Vengo de una familia que le gusta el deporte. Mis padres desde niño me han apoyado. Empecé a jugar fútbol a los cinco años de edad en la escuela de fútbol de ANDA. Acá di mis primeros pasos, luego fui creciendo”, contó.

Desde 2012, Diego pasó a formar parte de la familia FESA al integrar su academia de fútbol en Soyapango con el entrenador Manuel “Chino” Melgar.

“En FESA comenzó mi carrera como futbolista de alto rendimiento, jugué en en las categorías de las ADFAS con Turín, logrando ascensos y salí campeón del Clausura 2017 en Tercera División, quedé a tres goles de salir campeón goleador ya que marqué 23 goles en ese torneo y en el 2018 es cuando paso a jugar para el Alianza en la categoría de reservas. En ese momento me sentí muy feliz porque sabía que llegaba a un club muy grande, de mucha historia y donde puedo seguir creciendo como jugador. Es un equipo donde la mayoría de jugadores salvadoreños sueñan con pertenecer y ponerse esa camisa que representa una historia muy grande”, agregó.

Por su buen rendimiento y disciplina ha entrenado también con el equipo mayor, junto a Rodolfo Zelaya, José Peña, Herberth Sosa e incluso ya debutó oficialmente al disputar sus primeros minutos en la Copa El Salvador ante Independiente.

“Desde que llegué al Alianza una de mis metas era salir máximo goleador y me siento feliz por haberlo logrado y seguir contribuyendo a mi equipo. Esta semana pienso en la final de reservas y ahora ya solo falta salir campeones el 16 de diciembre para cerrar un año 2018 de la mejor manera”, comentó.

LA TRADICIÓN SIGUE

Juan es otra promesa de la cantera del Alianza y ya comenzó a dar sus frutos. También habló de sus orígenes.

“También comencé a los 5 años. Mis padres me llevaron a la escuela de fútbol de ANDA, logrando jugar en el primer y segundo nivel donde quedé campeón en ambas categorías y en esa segunda categoría fui campeón goleador con 54 tantos", comenzó su relato.

"En la escuela de fútbol Coca Cola fui campeón en el tercer nivel y con mi hermano pasamos a la escuela de fútbol de FESA en Soyapango desde 2012. Para nosotros ese fue un gran paso ya que fue ahí donde inició nuestra carrera como futbolistas de alto rendimiento, aprendimos mucho de nuestro entrenador Manuel Melgar y en esa institución obtuvimos muchos logros a nivel individual como colectivo”, contó Juan Sánchez.

Tras destacar en los niveles 4 y 5 de Turín, en 2017 pasó Juan a integrar la categoría Sub 17 del Alianza, quedando a las órdenes del entrenador Juan Carlos Serrano.

“Salimos campeones en el Apertura 2017 al vencer 1-0 a Águila en la final y en el Clausura 2018 perdimos la final ante el mismo rival (1-2). Me siento muy feliz de pertenecer al Alianza, sé que es una de las mejores instituciones en el país por toda la historia que ha ido creando a lo largo de los años. Este es mi tercer torneo en sub 17 con Alianza y con la ayuda de Dios quedé campeón goleador del torneo marcando 14 goles en la fase regular. Me siento muy contento ya que es una meta que me puse antes de iniciar el torneo y con esfuerzo y dedicación lo he logrado conseguir”, expuso.

Juan dijo que sigue enfocado en cumplir metas y en ellas está integrar procesos juveniles de selección.

La tertulia termina con ambos hermanos dando sus pronósticos en las finales Mayor y reserva de Alianza. Diego toma la palabra y sin dudas, dice “Alianza es tricampeón de Primera y ganará 2-0. En la reserva ganamos 3-1, espero anotar”.

Juan también cree que será un domingo blanco. “En la Mayor se le ganará a Santa Tecla 3-0 y la reserva también gana 3-1. Podría ser convocado, hay una posibilidad”, añade.



SUS PERFILES

Nombre: Diego Alejandro Sánchez García

Data: San Salvador, 15/12/ 1999

Edad: 18 años

Estatura: 1.72 metros

Peso: 140 libras

Equipo: Reserva de Alianza FC

Posición: Centro delantero

Palmarés: Cuatro títulos con Turín FESA en Liga Aficionado y Tercera División, dos ascensos (de Segunda Liga Aficionado a Primera Liga Aficionado y de Primera ADFA a Tercera División en 2017).

Nombre: Juan Francisco Sánchez García

Data: San Salvador 06/10/2001

Edad: 17 años

Peso: 125 libras

Estatura: 1.70 metros

Equipo: Sub 17 de Alianza FC

Posición: Centro delantero

Palmarés: Campeón con los niveles 4 y 5 de Turín FESA, subcampeón con Halcones FC en el Torneo Gatorade 5x5 en Londres 2018, Campeón con Alianza Sub 17 en el Apertura 2017 y segundo lugar con Alianza Sub 17 en el Clausura 2018.