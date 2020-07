“Los Aventureros de San Nicolás”, la nueva cancha del ex futbolista Abel Ayala

El volante Abel Ayala logró el ascenso con el Audaz a la primera división y jugó dos torneos cortos en el circuito de privilegio antes de partir al Independiente de la segunda división y decidirse por el retiro del fútbol profesional luego de soportar reiterados atrasos salariales.

Fueron ocho años de carrera en equipos de la segunda división y su paso fugaz en el circuito de privilegio con el equipo apastepecano, tenía 29 años de edad y mucho que dar al fútbol, pero el Clausura 2018 quedó enmarcado en la historia porque optó por decirle adiós al fútbol.

En la actualidad, tiene 31 años de edad y muchos compromisos familiares, no descarta volver al fútbol profesional, dice que tiene condiciones, pero reflexiona al recordar los problemas de pagos que sufrió en su carrera.

La llegada de su hija Ashly aceleró su intención de dejar el fútbol y buscar el refugio en un trabajo más estable. Dejó el fútbol y ahora se enfoca en su trabajo como músico en el grupo “Los Aventureros”, del cantón San Nicolás, Apastepeque, un grupo musical con más de 11 años de trayectoria artística.

Toca el acordeón y salta al escenario con una enorme sonrisa, hace lo que le gusta, también canta. Cambió los terrenos de juego por un escenario con fuerte sonido y luces de todos colores. Hoy, la remuneración económica le permite sobrevivir mejor que en su paso por el fútbol.

Por muchos años el fútbol fue su prioridad y la música se mantuvo en segundo plano, pero desde al año 2018, cuando se enteró que su esposa Claudia Beatriz estaba embarazada, el fútbol pasó a un plano secundario y la música se convirtió en su fuente principal de ingresos para sostener su hogar.

Se graduó como contador y le lleva la contabilidad a varias empresas de San Vicente, eso también ayuda su economía.

Inició su carrera en el Real San Esteban de la tercera división en el año 2010, luego pasó al Platense de la segunda división en el año 2013 y emigró al Audaz en el año 2015. Con el equipo de Apastepeque alcanzó el ascenso a la liga mayor y luego partió al Independiente.

Dijo que “dejé el fútbol por la inestabilidad económica en los pagos de salarios, lo sufrí con el Audaz, terminó complicada la situación en ese tema, luego fui al Independiente y no me fue bien en el tema económico, en este equipo, viendo la situación de que venía mi bebé en mi camino, eso conlleva más responsabilidad y viendo las deudas económicas en el fútbol, decidí dejarlo y pensé en algo más formal en lo económico”.

RESPONSABLE DE SU HOGAR

Al momento de su retiro tenía 29 años “la edad no influyó (retiro), el amor por el fútbol es indiscutible, todos lo que lo hemos practicado lo sabemos, pero también uno desearía que fuera de la mano con la responsabilidad económica, es algo que no se da. Me metí más de lleno a la música y la contabilidad que es mi otra ocupación”.

Hasta el año 2018, sobresalió con el fútbol y la música, pero llegó la hora de decidirse y emigró al lugar donde mejor futuro consideró forjar “siempre había llevado de la mano el fútbol y la música, pero le daba prioridad al fútbol, si había un compromiso musical, pero coincidía con la hora de un entreno o peor aún, de un partido, se rechazaba el compromiso musical, no podía estar en ambos lugares”.

Dejó las canchas, nació su hija y ahora se enfoca en mantenerse aplicado en la música “una vez que dejo el fútbol, ya no tuve ese problema, no se rechazan los toques musicales, eso influyó en que el grupo progrese un poco”.

“Los Aventureros de San Nicolás” se dio a conocer en San Vicente hace más de 11 años y en la actualidad amenizan fiestas por todo el país “desde hace 11 años fundamos el grupo, tocamos de todo un poco, la competencia y el ambiente así lo requiere, somos un grupo cumbiambero. Soy de los fundadores del grupo, toco el acordeón”.

Pero también es un amante de los números “siempre he estado en la contabilidad desde que salí de bachillerato, uno de los maestros que tuve, me dio la oportunidad de trabajar junto a él, ayudándole con algunos clientes, pero con el paso del tiempo, dejé el fútbol y gracias a Dios me hice de unos clientes, son personales, por no tener el sello, mi ex profesor me lo presta para sellar los estados financieros o cualquier trámite contable”.