Los Ángeles FC ya le dio la bienvenida a Rodolfo Zelaya

Nos vemos el jueves, Los Angeles.

Tenemos una cita con @LAFC y @LAFC3252 en @BancStadium.



We’re coming, Los Angeles.



See you Thursday night at @BancStadium when we take on @LAFC and @LAFC3252 https://t.co/HAedS9kkBi pic.twitter.com/3kOplPWKo3