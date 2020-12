Los 13 jugadores que podrían llegar a la selección

Se puede decir que El Salvador cuenta con "otra selección", la de los jugadores que han nacido en otros países pero de padres salvadoreños y que son elegibles para conformar los diferentes combinados nacionales, desde sub17 a la mayor. Si bien algunos ya formaron parte de selecciones juveniles de otros países, eso no les limita ser convocados por la azul de acuerdo con las nuevas normativas de FIFA.

Tanto el panameño David Camarena, analista del fútbol de la región, quien hizo una lista sobre los jugadores de la diáspora de CONCACAF, así como Hugo Alvarado, scout oficial de la FESFUT y cuya cuenta "selecta talent" ha dado seguimiento a esos jugadores, han encontrado opciones viables.

Eriq Zavaleta



Uno de ellos es Eriq Zavaleta, defensor que milita en el Toronto FC, quien tiene una amplia trayectoria en la MLS y ha mostrado grandes cualidades. Nacido en Estados Unidos pero de padre cuscatleco (Carlos Zavaleta quien militó en la selección nacional y primera división así como el fútbol de Estados Unidos), este zaguero ha estado destacado en los clubes donde ha participado (Seattle Sounders, San Antonio Scorpions, Chivas USA y Toronto FC). En una entrevista al portal de la MLS, Zavaleta demostró su interés para estar en la azul.

"Esto (jugar con El Salvador) es algo que he estado pensando durante unos años. En realidad han estado interesados en mí, me han contactado durante un buen número de años y me han llamado a las concentraciones durante los últimos dos años. Y ha sido casi un entrenador diferente cada vez", explicó el zaguero. Zavaleta ha jugado un total de 166 partidos en su carrera y ha anotado tres goles.

Eric Calvillo

También se encuentra Eric Calvillo, jugador de 22 años que milita en el San José Earthquakes. Ha estado en procesos de selección de Estados Unidos en sub15, sub17, y sub19, siendo un viejo conocido en las juveniles de los norteamericanos. Fue compañero del nacional Andrés Flores cuando militó con el Cosmos que dirigió Geovanny Savarese y desde 2018 está en la MLS aunque con un paso a préstamo por Reno 1868.

Su camino para la azul está complicado debido a que ha estado en el radar de Estados Unidos desde selecciones juveniles, pero eso no impide que tenga la probabilidad de vestir de azul y blanco.

Justin Portillo

Mientras que Justin Portillo milita en el Real Salt Lake de la USL Championship en Estados Unidos. No ha sido convocado por ninguna selección y ha tenido una buena trayectoria. Portillo tiene larga historia en la segunda liga más importante de Estados Unidos, la USL, en donde jugó con dos equipos, el Charleston Battery y el Real Monarchs, y se consolidó como titular en ambos. Ahora, con su primera oportunidad en MLS y los focos sobre su persona, el hijo de padres salvadoreños reafirma su sueño de jugar con El Salvador.

Este jugador habló con EL GRÁFICO y destacó: "Todavía es un sueño mío jugar para la selección. Ojalá que firmando con la MLS me pueda ayudar a jugar ahí, todavía sé que hay trabajo que hacer. Solo porque firmé no quiere decir que voy a jugar. Necesito unos juegos y ojalá haciéndolo bien, y si los técnicos me ven, pueda ganar partidos en la MLS y ganarme un puesto en el equipo".

Portillo también dijo a Alvarado que "Estoy cien por ciento dispuesto a ir con la selecta, pero nadie del cuerpo técnico o la Federación me ha contactado".

Christian Sorto

Otro es Christian Sorto quien milita en las filiales del DC United y tampoco ha estado en el radar de selecciones menores en Estados Unidos. Tiene 20 años y juega como extremo zurdo y está actualmente en el Loudoun United.

Hay muchos jugadores que pueden ser elegibles para los procesos de selecciones dentro de los que se encuentran Alex Roldán, formado en la Universidad de Seattle y que en 2018 fichó por el Sounders de la MLS. Jugó Liga de Campeones (precisamente en la serie ante el Santa Tecla) y cuenta con minutos en todas las competencias en Estados Unidos. Es hermano de Cristian Roldán, habitual en convocatorias de los norteamericanos.

Armando Moreno, de 25 años, ha estado en el radar de la selección y tiene padre mexicano y madre salvadoreña. Ha estado em procesos de selecciones menores en Estados Unidos y militó en Red Bulls, Xolos de Tijuana, Dorados de Sinaloa y Chicago Fire. En tanto, Joshua Pérez, extremo derecho de 22 años y sobrino de Hugo Pérez, quien también estuvo en menores de Estados Unidos y ha jugado en ese país e Italia.

Otros son Gian Tapia (portero que milita en Australia), José Valladares (defensa del Naples United FC) y Gilbert Fuentes, aunque ha estado activo en selección sub17.

En el trabajo

Cabe destacar que hay otros jugadores que ya están en procesos de selecciones a pesar de tener otra nacionalidad. Uno de ellos es Marcus Velado, nacido en Canadá de madre salvadoreña y padre etíope. Este jugador ya cuenta con su pasaporte y ha estado en convocatoria con la selección sub20 que dirige Ernesto Góchez.

Jugó el lunes contra Nicaragua en un amistosos y sigue en los planes. Góchez dijo sobre las opciones de tener jugadores de la diáspora que "siempre estamos observando a todos los que nos pueden ayudar. Esta selección está con las puertas abiertas y el que venga ayudar, bienvenido".

También está Enrico Dueñas y también los hermanos Gil Hurtado. En el caso de Mayer Gil, jugador del FAS, ya trabaja con la sub20 al contar con su pasaporte, en tanto que Cristian Gil, del Metapán, cuenta también con su documentación y puede ser convocado en cualquier momento.