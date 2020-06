Los 10 datos y curiosidades de la jornada 32 en LaLiga

1 - EL REAL MADRID: 15 DE 15 DESDE LA REANUDACIÓN DE LA LIGA



Nadie ha sido tan rotundo desde la vuelta a la competición como el Real Madrid, el líder de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, segundo, y el único equipo que lo ha ganado todo desde la reanudación de la Liga: cinco victorias en cinco partidos o 15 puntos de 15 posibles. Ha marcado once goles y ha encajado dos.



2 - UN BARCELONA MENOR COMO VISITANTE: 23 DE 48 PUNTOS.



El Barcelona, empatado a dos por el Celta en Balaídos, ni siquiera ha sumado la mitad de los puntos ha disputado fuera en esta Liga, con 23 ganados de los 48 jugados, una vez que de sus dieciséis desplazamientos nada más ganó seis. Cinco empates, cinco derrotas, 24 goles a favor y 21 en contra completan sus números lejos del Camp Nou en esta Liga. Son ocho menos de los que ha logrado el Real Madrid a domicilio con los mismos encuentros.



3 - 'DOBLETE' DE LUIS SUÁREZ EN LA LIGA NUEVE MESES Y 13 DÍAS DESPUÉS



El uruguayo Luis Suárez marcó dos goles en la visita del Barcelona al estadio de Balaídos (2-2), reencontrado con un 'doblete' en un partido de LaLiga Santander nueve meses y trece días después, desde el 14 de septiembre de 2019 en el 5-2 al Valencia. El atacante anotó su primera diana desde la reanudación del campeonato y desde su recuperación de la lesión de rodilla que le mantuvo de baja desde mediados de enero.



4 - SIMEONE, EL ENTRENADOR DEL ATLÉTICO CON MÁS TRIUNFOS EN PRIMERA DIVISIÓN



195 victorias en 320 partidos convierten al argentino Diego Simeone en el entrenador de la historia del Atlético de Madrid con más triunfos de Liga en Primera División, ya por delante de Luis Aragonés, con 194 en 407 choques. 75 empates y 50 derrotas completan los números del técnico en ese recorrido de ocho años y medio desde su debut el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda.



5 - CUATRO EMPATES SEGUIDOS DEL SEVILLA



Aunque está invicto en los últimos nueve partidos de LaLiga Santander, cuatro empates consecutivos han apartado al Sevilla de la tercera posición de la Liga: al 2-0 al Betis con el que reanudó la competición le han seguido un 1-1 con el Levante, un 0-0 con el Barcelona, un 2-2 con el Villarreal y un 1-1 con el Valladolid este viernes. Ha ganado nada más una de las últimas seis jornadas del campeonato.



6 - TRES DERROTAS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS DEL VALENCIA



El Valencia se alejó ya definitivamente de las posiciones de la Liga de Campeones, a ocho puntos, con su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas de la Liga: un 2-0 con el Villarreal. El conjunto amarillo, en cambio, aún cree en ellas, subido en una magnífica racha desde la reanudación del campeonato, con cuatro triunfos y un empate.



7 - EL BETIS, EL SEGUNDO EQUIPO MÁS GOLEADO DE LA LIGA



"52 goles en contra son cifras de descenso", enfocó Alexis Trujillo, el entrenador del Betis, al término de la derrota por 4-2 contra el Levante en La Nucía. El equipo verdiblancco, que mantiene once puntos de renta sobre el antepenúltimo puesto, es el segundo conjunto más goleado de esta temporada, sólo superado por el Mallorca, con 55 y en zona de descenso.



8 - EL EIBAR GANA FUERA SIETE MESES DESPUÉS



El 1-2 en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada rompió una racha de más de siete meses sin ganar a domicilio en la Liga del Eibar, que aceleró hacia la permanencia. Desde el 3 de noviembre de 2019, cuando se impuso por 1-2 al Leganés, no vencía como visitante en el campeonato. Desde entonces había sufrido cinco derrotas y había empatado tres choques.



9 - PRIMEROS GOLES DE ENRIC GALLEGO Y LA MEJOR RACHA DE TRIUNFOS DE OSASUNA



Llegado en el pasado mercado de invierno desde el Getafe, Enric Gallego no había estrenado su cuenta de goles con el Osasuna hasta este sábado, con dos dianas fundamentales para la victoria de su equipo contra el Leganés en El Sadar (2-1). El conjunto navarro encadenó dos triunfos en la Liga por primera vez en todo el curso.



10 - EL MALLORCA, UN PUNTO DE 15 TRAS LA REANUDACIÓN DE LALIGA



Derrotado por el Athletic Club en San Mamés (3-1), el Mallorca ha acentuado su crisis de resultados a su regreso a la competición después del parón por la pandemia del covid-19. De las cinco jornadas disputadas desde entonces, con 15 puntos en juego, él solo ha sumado uno; en su casa y contra el Leganés. Perdió los otros cuatro choques.