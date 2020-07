Lorenzo Frutos: "Jugué solo un torneo con Tecla, pero fue inolvidable"

El paraguayo Lorenzo "Tito" Frutos fue otro de esa pequeña y selecta lista de fichajes bomba de la que en algún momento se pudo jactar Santa Tecla.

En un espacio que comprendió desde 2016 a 2018, el equipo de los pericos se dio el lujo de traer a sus filas al mundialista uruguayo Sebastián "Loco" Abreu y su paisano Carlos Bueno, quien registra pasos por Real Sociedad de España y el San Lorenzo de Argentino.

A ellos se le sumó Lorenzo Frutos, quien en el último semestre tuvo un paso por el balompié de Azerbaiyán.

Desde Paraguay, donde ahora guarda confinamiento por la pandemia por coronavirus, Frutos, quien vino a las filas tecleñas con la recomendación de Abreu bajo el brazo, recordó su paso por el equipo de los pericos.

El único lamento que le quedó al delantero suramericano fue que no pudo agenciarse el título en la final del Apertura 2017, que fue contra Alianza. Sin embargo, le sirve de consuelo, el título de Copa El Salvador, de noviembre de 2017. Pero más allá de eso, reconoce que a los verdiazules les debe su primera oportunidad de jugar fuera del territorio paraguayo. Eso lo hace especial para su hoja de vida.

"Lo de Santa Tecla es una experiencia inolvidable para mí. Fue una etapa linda, fui muy feliz en los seis meses que me tocó jugar ahí. Recuerdo que debuté contra FAS en Las Delicias. Era mi primera vez fuera de Paraguay. Recuerdo que me tocó marcar el primer gol. Fue desde fuera de área. También mantuvimos un invicto importante en Las Delicias. Teníamos un gran equipo con Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Joel Almeida, Juan Barahona, Chavarría, que era líder, Gilberto Baires, que era un crack, y arriba me tocaba siempre con el brasileño, Ricardo Ferreira", dijo el guaraní.

Sobre el calor que le brindó la gente de Santa Tecla, Frutos siempre lo tiene presente, hace hincapié en que el fútbol salvadoreño le dejó buenos amigos, con los que hasta hoy mantiene comunicación.

"La gente del club, los colaboradores, jugadores e hinchas me trataron bien. Hablo con ellos siempre. Tecla es una etapa de mi vida muy difícil de olvidar", expresó el suramericano.

Solo un torneo

Frutos explicó por qué solo estuvo seis meses con el equipo de los pericos; destacó que tuvo una buena amistad con el timonel argentino, Ernesto "Carucha" Corti, quien se agenció dos títulos de liga con los tecleños.

"Corti se tuvo que ir luego de la final que perdimos contra Alianza en diciembre de 2017 y el entrenador que llegó, Rubén "Polilla" Da Silva, dijo que iba a llevar a sus jugadores. Tenía sus preferencias futbolísticas y obviamente no iban a contar conmigo. Pero eso ya quedó atrás. Hicimos un gran torneo, me fui contento por mi estadía en Santa Tecla", apuntó el atacante.

Luego de su salida de Tecla, el paraguayo regresó al fútbol de su país. Pero después tuvo para una segunda experiencia en el extranjero. Lo hizo con el Lara de Venezuela en 2019 y luego en 2019-2020 se fue al Kesla, de Azerbaiyán. Ahí ganó boleto para Europa League, pero aún no sabe si se continuará poniendo la camisa de ese plantel en un futuro cercano.

"Estoy viendo si puedo cambiar de aires, mi contrato con Kesla terminó y ahora debo esperar propuestas", indicó el delantero guaraní de 31 años.