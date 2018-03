Lorenzo Frutos: “Ganaré protagonismo en la segunda vuelta”

Lorenzo Frutos llegó como el penúltimo refuerzo del Santa Tecla para este Apertura 2017 y se mostró entusiasmado por mostrar su nivel de juego en su máxima expresión para la segunda ronda del Apertura 2017.

Su equipo marcha tercero tras 10 fechas y ha experimentado una revolución táctica en el frente de ataque, con él mismo acompañando a Gilberto Baires y Ricardo Ferreira, formando una tripleta dura de contener. Sobre estos aspectos y su rendimiento individual se pronunció en esta entrevista.

¿Cómo ha sido tu adaptación al país?

A nivel general, me siento muy cómodo en la ciudad, la gente, los compañeros mismos que me hicieron muy fácil todo, me acompañaron en todo momento y eso me hace más fácil todo. En cuanto a lo futbolístico me siento mejor ahora. Me costó en los primeros partidos, sobre todo los de visitante, con los horarios y las canchas, cuesta acostumbrarse. Venía de jugar en horarios distintos.

¿Qué tan distinto ha sido el estilo de vida que llevabas en Paraguay a como es acá?

Mucha diferencia no hay, en Paraguay el clima es muy parecido, hace mucho calor, en cuanto a eso no tuve mucho problema. Me acompañan mis compañeros para venir a los entrenamientos. Sinceramente, estoy bien, aunque hay costumbres me hacen falta, como la comida, la familia, pero eso es normal, considerando que es la primera vez que salgo a jugar fuera de mi país. Vivo cerca de (Bryan) Tamacas, entonces venimos juntos a los entrenamientos y eso también me facilitó mucho.

¿Qué sitios has conocido del país?

Tuve la oportunidad durante la pretemporada de conocer lugares como el lago de Coatepeque, que me pareció imponente, impresionante. Personalmente me gustó mucho, también tuve la oportunidad de conocer algunas playas, como El Tunco...

En cuanto al país me impresionó bastante, me parece muy lindo, ordenado y limpio, en cuanto a infraestructura también me deja una grata impresión.

Llevás tres goles en 10 fechas, pero más allá de eso, ¿qué te ha parecido tu rendimiento a nivel individual?

Los primeros partidos me costó bastante. En el primero arranqué con un gol ante el FAS, ahora juego más en el mediocampo, aportando asistencias y llegando permanentemente al área. Ahora me estoy sintiendo mejor, más cómodo, más adaptado a lo futbolístico y en esta segunda rueda (vuelta) voy a ir creciendo y aportando más al equipo. No tengo una posición fija en los últimos partidos , porque me he ido rotando la posición con (Gilberto) Baires o con Ricardinho (Ferreira). Siempre aportamos en el ataque y eso es importante, ha sido una disposición del profe (Ernesto Corti) y él ha ido formando el equipo según lo que le pareció mejor.

Por el volumen de juego mostrado y las expectativas de crecimiento, ¿te ves campeón?

El objetivo es eso. Ya se ganaron dos campeonatos y no podemos aspirar a menos ahora, estamos creciendo, mejorando y tenemos más funcionamiento futbolístico. En esta segunda rueda tendremos más partidos de local y tenemos que hacernos más fuertes.

¿Qué se puede esperar de Lorenzo Frutos en esta segunda vuelta?

A nivel individual me trazo objetivos, primero a corto plazo, partido tras partido, tratando de mostrar mucho compromiso en la semana de trabajo y en los partidos, tratando de aportar mi juego, ya sea ofensiva o defensivamente. Para esta segunda rueda espero aportar más goles, más protagonismo para que podamos llegar bien a las fases finales.