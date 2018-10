Lopetegui prefiere no hablar de su futuro con el Real Madrid

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, puso el foco en lo deportivo y el partido de la tercera jornada de la Champions League ante el Viktoria Plzen, aislado de los comentarios sobre su futuro y convencido de la inmediata reacción de "un equipo que está vivo".

"Tenemos un partido que nos ilusiona mucho, lo afrontamos con máxima ambición y energía, más que nunca. No pienso en nada más que en el partido de mañana que requiere de toda nuestra energía", dijo cuando fue preguntado si piensa en que puede ser su último encuentro como técnico del Real Madrid.

"No leo ni escucho. Lo que he hecho es analizar al rival y a mi equipo, preparar el partido con la máxima normalidad y ambición posible. No miro más allá de ese escenario porque es lo que me obliga mi responsabilidad como entrenador. Tenemos un partido de Champions precioso con un equipo que está vivo, sin ninguna duda, y estoy convencido de que va a hacer un gran partido", añadió.

Lopetegui ve al vestuario "fuerte" y recordó que está formado por un grupo de jugadores que ha ganado cuatro Champions de las cinco últimas ediciones.

"Son campeones y el jugador campeón no es por casualidad, es fuerte, pasa por momentos malos que se superan con fortaleza y la calidad que tienen. No se supera escuchando, viendo ni creyendo lo que se dice. La realidad es que el equipo está vivo e ilusionado por hacer un gran partido para revertir la situación", manifestó.

De su rival, el Viktoria Plzen, destacó Lopetegui que "es un equipo físico y con jugadores de calidad, tácticamente muy ordenado", pero se centró en su Real Madrid, pensando en como "dar la vuelta a las situaciones de no acierto" en las dos áreas, por la falta de puntería en el remate y los errores defensivos que le cuestan goles.