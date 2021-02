Lopetegui: "Han sido superiores, no hemos tenido un buen día"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, hizo este sábado un "análisis negativo" de la derrota de su equipo (0-2) contra el Barcelona, algo que ocurre "siempre cuando se pierde", y admitió que "ellos han sido superiores" a un conjunto sevillista que no ha "tenido un buen día".

Lopetegui opinó que "el 0-1 y la posible segunda amarilla de (Leo) Messi han condicionado el partido", aunque reconoció que el Barcelona ha "superado" al Sevilla, "ha ganado de manera justa" a un rival al que le "ha faltado claridad".

Dijo que "es verdad" que su equipo "no ha creado peligro" y argumentó que, "cuando no marcas", el Barcelona, "con espacios, te puede castigar".



El preparador vasco manifestó que no cree que esta derrota influya en el duelo de las semifinales de Copa del miércoles, al que el Sevilla llega con una ventaja de 2-0, ya que "si ganas un partido, te olvidas, y cuando pierdes, haces lo mismo".

Por ello, afirmó que "lo que toca ahora es levantarse y preparar de la mejor manera posible un partido muy ilusionante" como es la semifinal copera en el Camp Nou.