Lo que respondió Dybala sobre la posibilidad de jugar en el Barcelona

A pocas horas para el partido entre Barcelona y Juventus en Liga de Campeones 2017-2018, el argentino Paulo Dybala habló en conferencia de prensa y algunas preguntas fueron ligadas a su futuro.

Dybala, que es uno de los referentes jóvenes del club italiano, consideró que jugar con Messi en la selección Argentina es un privilegio, mientras que no podría asegurar si en un futuro lo harían en un mismo club.

Ante el posible interés del Barcelona por hacerse de sus servicios, el astro argentino dijo: "Estoy feliz en la Juventus. No sé si hubo algo con el Barça. Nadie me dijo nada ni se acercaron a mí. Lo único que me dijo la sociedad es que ellos querían que siguiese con ellos. Hasta que me quiera la Juventus, no me voy a mover".

También, sobre Messi, dijo que "puedo aprender mucho de él, de cómo hace las cosas. Me ayudará mucho para mi futuro. Es un poco complicado con él, ya que jugamos en la misma posición. Tengo que amoldarme a él. En España respetan más a Messi que en Sudamérica, que defienden más duros y se meten muy atrás".

Sobre el partido de mañana, Dybala mencionó que será complicado. "El Barcelona perdió a un jugador importante como Neymar, pero lo repuso bien. Todavía no encajó y deberemos aprovechar muy bien el aspecto defensivo”.