Lo que nadie esperaba: en Argentina critican a Messi y alaban a Cristiano

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores que existen en el planeta y esa idea parece estar cuajando ya entre los mismos argentinos, que hasta hace poco veían a Lionel Messi como su único dios del fútbol.

La actuación de Cristiano ante el Atlético de Madrid, marcando un triplete el pasado martes, demostró su gran calidad de fútbol y Martín Liberman, famoso presentador de Fox Sports fue el primero en elevar la voz para alabar su buen momento. Incluso, lo comparó con Messi y dijo que están "a la par".

"Te molesta que sea 'fachero', lindo, que tenga abdominales marcados y salga con la mujer que quiera. Dejá eso a un lado. Es uno de los diez mejores de la historia", empezó Liberman.

Y luego soltó esta bomba: "Dejá el falso patriotismo de querer a Messi o nada. Es un crack y hace goles en partidos decisivos. No hace goles en un clásico de Liga que no cambia nada, los hace en semifinales y en finales de Champions. No digo que sea mejor que Messi, pero sí está a la par. Sacate la camisa de Argentina y disfrutá de Cristiano", expresó Martín.

El mismo presentador manifestó y afirmó que Cristiano Ronaldo lo ha tratado mejor que Messi en las entrevistas que le ha realizado.

"Que no te de bronca si estás gordo y él es lindo. Yo lo entrevisté personalmente. Comíamos asados con él. Me trató mucho mejor que Messi, fue mucho más educado que muchos argentinos. Nadie puede lograr lo que él siendo sólo un producto de marketing. Es uno de los mejores delanteros de la historia, gana cien millones al año y debe tener mil. Tiene una fila de chicas, unos quince coches... pero se lo ganó todo".

Aquí está el video completo en el que Liberman se arrodilla ante el talento de Cristiano. ¿Estás de acuerdo con él?