Lo Celso: "Creo que fue penal"

El futbolista argentino del Villarreal Giovani Lo Celso aseguró a la conclusión de la derrota ante el Liverpool (2-3) que en la acción más polémica del partido por un posible penalti de Allison no señalado que notó contacto en el empeine en una acción que cree que pudo haber cambiado el panorama.



"Aún no lo pude ver por televisión, pero en el campo note un contacto y creo que fue penalti. De haberlo señalado habría cambiado el panorama, pero no es excusa, ellos en la segunda parte hicieron su trabajo, convirtieron sus ocasiones, pero te queda bronca y dolor por la eliminación", dijo Lo Celso.



"La primera sensación es de tristeza y dolor tras una primera parte grandísima con dos goles que pudieron ser algo más pero ellos aparecieron en la segunda parte y se acabó todo", añadió.



"Sabíamos que el partido iba a ser diferente con respecto al partido de Anfield, pero en cinco minutos se nos escapó el partido. Siento mucho orgullo de los nuestros pero ante un rival como el de hoy que está en la élite del fútbol desde hace mucho tiempo no pudimos hacer más. Tras el descanso ellos empezaron a controlar más el juego y encontraron espacios en ataque", concluyó.