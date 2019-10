Lluvias mueven de fecha el partido Alianza - Jocoro

El director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, confirmó este miércoles por la tarde que el juego contra Jocoro, por la fecha 15 del Apertura, pasa para el jueves, siempre en el estadio Cuscatlán, debido a las lluvias que han caído en todo el país en las últimas horas. El horario se mantiene para las 7:30 de la noche.

"La cancha del estadio está abnegada, (este miércoles) no pudimos entrenar ahí con el equipo mayor. No quedó otra más que moverlo para el jueves, ya que el estadio Cuscatlán no lo iban a prestar para hoy (miércoles) por toda el agua acumulada", apuntó Pohl en plática con Deportes Grupo LPG.

Por otra parte, el dirigente albo dijo que en ese partido habrá detalles para celebrar los 61 años de existencia del equipo capitalino.

"Desde las 4:00 de la tarde del jueves vamos a comenzar los actos del festejo. Ya vamos a dar los detalles de lo que vamos a hacer para festejar", apuntó el dirigente del equipo paquidermo.

El Alianza tuvo que adelantar el encuentro ante Jocoro por fecha 15, que estaba programado para miércoles 23 de octubre, debido al juego de ida de semifinales de Liga CONCACAF ante el Motagua hondureño, programado para el día 24 del mismo mes.

En cuanto a tomar en cuenta a los seleccionados Narciso Orellana, Iván Mancía, Juan Carlos Portillo y Óscar Cerén para el duelo ante Jocoro, Pohl dijo quedará a criterio del estratega Wilson Gutiérrez. Marvin Monterroza está descartado por sanción.