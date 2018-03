Llueven los reclamos contra el árbitro Jaime Ahid Carpio

Si algo tienen en común la mayoría de personas que vieron el partido entre Alianza y FAS es que no quedaron satisfechas, porque el juego acabó con seis expulsiones, cinco de ellas para los tigrillos.

Tanto jugadores legionarios, de la liga local y hasta dirigentes se manifestaron repudiando el arbitraje de Carpio, popular en el entorno futbolero por la excesiva cantidad de tarjetas que ha mostrado en partidos de Liga Mayor.

Uno de ellos fue el portero fasista Adolfo Menéndez hijo, quien expresó que "la vez que nos expulsaron a tres, contra Águila, Carpio era el cuarto árbitro. ¿Una coincidencia? No lo creo. Pónganse serios ya, señores. No me arruinen el fútbol".

La vez que nos espulsaron a 3 contra Águila. Carpio era el 4to arbitro. Una coincidencia no lo creo. Ponganse serios ya señores. No me arruinen el futbol. — Fito Menéndez jr (@FitoMenendez93) 9 de febrero de 2018

Por su lado, José Peraza, del Metapán, polemizó al afirmar que "siempre les dan una manita" a los albos, que vencían 2-1 en el encuentro, hasta que al 86' el FAS sufrió su quinta expulsión.

Pero si eso no es nuevo!! Si siempre le van a dar una manita a ellos???? — ?José Perazza ? (@perch_46) 9 de febrero de 2018

Por otra parte, Alexánder Larín no se metió en la polémica de las tarjetas de Carpio y en su lugar colgó una imagen en su Twitter festejando el resultado y los 33 juegos invictos. Eso sí, tildó el final del encuentro como un "abandono" de los tigrillos:



Estas son otras reacciones, incluyendo la del directivo del Dragón, Jonathan Torres que le dijo a Carpio que "no volvás a pitar nunca más".

NO VOLVAS A PITAR NUNCA MÁS — Jonathan Torres (@JTDra95) 9 de febrero de 2018

Acá más reacciones:

El árbitro ?????? — Nelson Bonilla 1?1? (@9Bonilla) 9 de febrero de 2018

un chiste ... ?? tarjetealo hey!! — Diego José Chávez ???? (@diegojchr) 9 de febrero de 2018

Que impresionante lo de Carpio solo en nuestro país pasa esto que lamentable ... — Salinas (@OtonielSalinas7) 9 de febrero de 2018

Cuanto daño le hacen a nuestro ya maltratado fútbol. — Luis ©ontreras®Motor???? (@motorcontreras) 9 de febrero de 2018

HAHAHA.... hay arbitro!!!! — Tony Rugamas (@DRugamas) 9 de febrero de 2018