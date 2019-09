“Lloré por no ir al Mundial de Turquía”

El 27 de mayo de 2013, Mauricio “el Tuco” Alfaro, técnico de la selección sub 20 de El Salvador, dio a conocer la nómina de 21 jugadores que disputaría el Mundial de esa categoría en Turquía. Una de las sorpresas fue que el nombre del delantero Rómmel Mejía no apareció en el listado.

Después de destacar en el Premundial de la CONCACAF disputado en Puebla, México, del 18 de febrero al 2 de marzo de 2013, donde marcó un gol, Mejía esperaba el llamado para viajar con el equipo juvenil al Mundial de Turquía de ese mismo año.

Mejía colaboró con la obtención del primer boleto a un Mundial juvenil, fue uno de los jugadores más regulares en el torneo pero Alfaro no lo incluyó en la nómina. El seleccionador juvenil optó por llevar a Turquía a los delanteros Bernardo Majano, Romilio Hernández, José Ángel Peña y a Roberto González.

En Puebla, Mejía fue titular en el triunfo 1-1 ante Curazao en el debut, marcó el segundo gol del triunfo al 64’ y dejó su espacio al 66’ por José Villavicencio. Además, jugó 66 minutos en la derrota ante México en el cierre de la fase de grupos; no vio actividad en el triunfo 3-1 ante Panamá (cuartos de final y clasificación al Mundial); entró al 83’ en el partido ante México (semifinal, derrota 2-0) y no jugó el duelo por el tercer lugar ante los cubanos (triunfo 1-0 con gol de Roberto González).

RAZONES

“Posiblemente influyó mi adicción, Dios no permitió que me llevaran al Mundial porque yo no estaba haciendo las cosas bien. Yo le había pedido a Dios que me ayudara y me ayudó, pero yo no hacía las cosas bien”, compartió Mejía sobre ese momento.

Rómmel lamentó no emprender el viaje a una cita histórica para el país, por supuesto. “Al regresar del Premundial, fuimos a una gira a un torneo a Costa Rica, ahí no hice las cosas bien, me expulsaron de un partido y como que no le gustó al profesor Alfaro y de ahí se agarró, él sabrá por qué no me llevó”, añadió.

Aquel pálpito de que no entraría se volvió realidad el 27 de mayo de 2013, al conocer la convocatoria final. “Fue un impacto duro, me afectó demasiado, lloraba alcoholizado y drogado, lloraba porque no me llevaron al Mundial, recuerdo que cuando dio la nómina y no me convocó estaba frente a mi mamá, lloraba. Pensaba que era algo que me había ganado, a pesar de lo que hacía, del error cometido, me lo había ganado, pero el de arriba no lo permitió.”