“Llevo al Municipal Limeño en mi corazón”

Luis “el Cumbia” Barrios partió en el año 2016 del Municipal Limeño pero en su equipaje se llevó el cariño de toda la afición, un ascenso a la primera división, pero el mal sabor porque no disfrutó de su debut en el circuito mayor salvadoreño.

Logró el objetivo de ascender, pero el sueño de jugar en la liga mayor no se concretó. Viajó de vacaciones a Colombia y a su regreso, pese a tener un acuerdo para seguir con el equipo oriental, le notificaron que se sumaría “a prueba” a la pretemporada.

Dejó al equipo santarroseño, emigró al Topiltzín de la segunda división y posteriormente partió al Club Social Deportivo Sololá, primera división (ascenso) de Guatemala donde se convirtió en su capitán y referente de la afición, por su potencial goleador.

Pasaron tres años desde su llegada al fútbol chapín, pero no olvida al Municipal Limeño. “Lo que marcó mi vida fue llegar siendo nadie a Santa Rosa de Lima y salir siendo un referente, logrando un ascenso, pero lo que más recuerdo es que en mi primer torneo, marqué siete goles y anoté el gol del triunfo en la final ante el Fuerte San Francisco; en el siguiente torneo, marqué ocho goles, salimos campeones y logramos el ascenso. En mi primer año, marqué 15 goles, un bicampeonato y ascenso a la primera división, eso marcó mi debut”, dijo.

Disfrutó el ascenso al circuito de privilegio, pero no pudo debutar “tengo una deuda, una espina conmigo, luché por un ascenso junto a mis compañeros y no lo viví, siempre estoy pendiente de los partidos del Municipal Limeño, tengo la ilusión de vivir eso, sentirme estar en la primera división, que fue por lo que luché y porque todavía tengo conexión con la hinchada de Limeño”, aseguró.

“Muchos me recuerdan, me escriben y me piden que vuelva, quiero vivir eso, me gustaría sentir eso (jugar en liga mayor) con el equipo que tanto luché por ascender. Es mi deuda pendiente en lo futbolísitico”, recordó el jugador cafetero de 29 años de edad.

Desde el año 2017 destaca con el Deportivo Sololá “es un equipo nuevo en primera división, tiene tres años, me trajeron el año que ascendió porque en las categorías inferiores no permiten jugadores extranjeros; no era conocido en el fútbol de Guatemala, algunos aficionados me criticaban porque no me conocían, el primer torneo en liga mayor en su historia, marqué ocho goles, desde entonces (2017) soy el único extranjero que me he mantenido, los demás los han cambiado, en el segundo torneo marqué siete goles, en tres años, marqué más de 30 goles, soy el máximo goleador del equipo en la primera división”, sostuvo.

MUCHAS PREGUNTAS

Luis Barrios recordó con tristeza que debió salir del Municipal Limeño tras sumar el ascenso a la primera división: “nunca entendí qué pasó en el Limeño, no entendía por qué me sacaron, hice un arreglo de palabra antes de viajar de vacaciones a Colombia, arregle salario al igual que Jefferson Viveros, compañero de equipo. Regresé a El Salvador con toda la ilusión de vivir esa experiencia y cuando me presenté el primer día de entrenamiento, me dijeron que tenía que estar a prueba, les dije que cómo iba a estar a prueba si tenía un año con el equipo y había ascendido con ellos, que conocía mi trabajo, pedí que me dijeran si contarían conmigo y al final me dijeron que no”.

Fue un momento difícil en su carrera “no sé si fue la junta directiva o cuerpo técnico, nunca lo entendí. Después dijeron que se inventaron cosas de indisciplina, algo que es falso porque nunca he tenido un escándalo en mi carrera, donde llegué soy ejemplo. No entiendo por qué no se me dio la oportunidad, la afición me pide cada vez que termina un torneo”.

Barrios inició su carrera en las fuerzas básicas del Independiente de Santa Fe, también jugó con el Real Cartagena, Seguros La Equidad y en la categoría sub-20 del Atlético Junior de Barranquilla, antes de fichar con el Municipal Limeño.

En la actualidad, está a punto de iniciar el Apertura 2020 en el fútbol guatemalteco con el Club Social Deportivo Sololá, un equipo que ya se ganó su cariño “me convertí en ese jugador referente de la afición, soy el capitán del equipo”, finalizó.