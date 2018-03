Llegó su hora: Jonathan Águila está habilitado para jugar

Jonathan Águila Joya pasó un auténtico calvario antes de poder recibir la noticia que le alegró este fin de semana: finalmente está autorizado por los doctores del Santa Tecla FC para jugar, tras siete meses de espera por una lesión.

El ariete colinero, que también jugó en el Águila y FAS, se mostró contento en sus redes sociales por estar avalado para competir en este certamen de liga mayor.

"¡Oficialmente este día gracias a Dios he recibido mi alta médica para jugar! Muchas gracias a todos los que me apoyaron", escribió en la red social Twitter el atacante de 27 años, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha.

Oficialmente este día gracias a Dios he recibido mi alta médica para jugar!! Muchas gracias a todos los que me apoyaron.. ???? — Jonathan Aguila (@Jon_aguila90) 28 de octubre de 2017



Águila Joya retornó a los entrenos con normalidad desde inicios de octubre, pero aún no contaba con la autorización médica para ser parte de un encuentro de fútbol al nivel de exigencia de la primera división.

Sobre el tiempo fuera de los engramillados, el oriundo de San Miguel confesó que "ya la lesión quedó en el pasado; soy fuerte mentalmente y ese tiempo que no he jugado he recapacitado y estoy tranquilo para no presionarme por el tiempo inhabilitado".

De esa forma, el timonel gaucho Ernesto Corti tendrá una variante más en ofensiva para el compromiso de este domingo, cuando reciban en casa al Municipal Limeño.

En caso de no regresar a las canchas ante los cucheros, Águila siempre tendrá una futura ocasión para volver, como el juego del miércoles con Alianza, por las semifinales de la Copa El Salvador.

Tras conocerse la noticia, la afición tecleña mostró su apoyo y emoción tras el regreso de uno de los más querido de la plantilla del bicampeón y con ello, los buenos deseos se han hecho presente en las plataformas virtuales.