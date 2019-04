Llegó el día fatídico otra vez para Firpo

Cinco años atrás Luis Ángel Firpo vivió un trago amargo, su quinto descenso a Segunda División. Una mala temporada 2018-2019, una administración que no supo responder a las necesidades de su equipo desembocó en el día fatídico, experimentar la frustración de despedirse del circuito mayor.

De principio a fin, la Furia Pampera nunca dejó de alentar, dio cátedra de qué Firpo tiene una gran hinchada, ejemplar y que no merecía este mal momento. Cuando terminó el partido, habían lágrimas en algunos futbolistas, quiénes incluso recibieron abrazos de jugadores rivales. En ese momento no había consuelo. La derrota abultada contra Alianza (1-4) no le permitió a la plantilla firpense acercarse a su afición para agradecer y pedir disculpas.

Muchos no querían hablar, se refugiaron en el silencio. De los pocos que sí atendieron a la prensa deportiva estuvo Daniel Luna.

"Difícil explicar, con Firpo volvió a sufrir lo que ningún aficionado esperaba, no es justificación pero esto comenzó mal desde un principio. No le echo la culpa a nadie porque los que jugamos somos nosotros pero frustrados porque a esta linda afición le quedamos mal. Creo que el fútbol da revanchas y hay que seguir con la cabeza arriba y esperar qué pasa en el futuro", mencionó Daniel.

Sobre cómo se vivió esta semana con la petición del grupo por recibir un pago de la directiva, agregó Luna "una vez se acercó esta semana el presidente (Modesto Torres), sin soluciones pero esto viene desde que comenzó la pretemporada, siempre hemos estado solos los jugadores y cuerpo técnico, los directivos nunca se han asomado. No lo merecía Firpo pero lamentablemente pasó".

El delantero colombiano Juan Vélez no ocultó su tristeza por ver caer a Firpo a la Segunda División.

"Estoy triste por esta debacle pero siempre quise luchar, lo di todo y en el último partido no será la excepción. Con fuerza siempre, lo intentamos pero no se alcanzó. Es fácil buscar culpables en los que terminaron en la cancha. ¿Qué podemos decir? Nunca cobramos ni un mes completo, algunos compañeros venían sin desayunar. Todo se juntó para meterte en una crisis como esta".

Por su parte, el asistente técnico Gabriel Álvarez agregó: "las especulaciones de congelar el descenso vino a matar el fútbol. Hoy sabíamos que si nos equivocábamos contra Alianza nos podía convertir. Un equipo que tiene de todo, muchas variantes y que por hoy es el mejor equipo de El Salvador, hicimos lo que pudimos. Nunca pusimos pretextos de la poca pretemporada pero acá terminó todo".

"Esperamos terminar bien contra Limeño y con la cabeza levantada. La temporada fue complicada no sólo este torneo pero espero que las cosas se solucionen para que de una vez por todas los jugadores cobren y que después no sólo le echen la culpa a los jugadores, sino también a los directivos", agregó.