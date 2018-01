"Llego a Timbers en un buen momento de mi carrera"

En plática desde Tucson, lugar del pretemporada del Timbers Portland, Andrés "Ruso" Flores aseguró que está emocionado por su llegada al equipo verdiblanco. Desde ya, el volante salvadoreño asume el compromiso de hacer un buen papel en ese equipo para responder a la confianza del timonel venezolano, Giovanni Savarese, quien lo dirigió en Cosmos, de la segunda división de Estados Unidos.

Flores cumplió ya dos días de trabajo con ese nuevo plantel y asegura que la pretemporada ha sido intensa, así como le gusta el trabajo a Savarese, quien le ha dado todo el respaldo al jugador cuscatleco.

¿Cómo se dio su llegada a Timbers Portland?

Fue por medio del técnico del equipo, Giovani Savarese. Fue mi técnico en el Cosmos. Cuando se le presentó la oportunidad de venir acá, me llamó para dejarme saber que quería contar conmigo. Después de eso empezamos a platicar. Todo se dio y estoy acá.

¿Cómo espera que sea esta primera experiencia para usted en la MLS?

Espero que sea positiva, que sea buena para mí. Llego en un buen momento de mi carrera, en un momento en que estoy más maduro y mejor preparado. Me siento bien y cuento con la confianza del técnico. Espero que sea buena.

¿Cuánta comodidad le puede generar el hecho de que fue llevado al equipo por Savarese?

Bastante. Es bien distinto cuando uno llega a un lugar y no conoce al técnico. A mí, esta vez me ha tocado venir porque el técnico me trajo. Es distinto, me hace sentir más cómodo. Eso va ayudar a que me desarrolle mejor.

Pero también conocer al técnico puede generar un compromiso extra...

Claro. Tengo el compromiso de tratar de responderle a él y hacer las cosas bien para seguir ganando esa confianza.

¿Cómo se cerró el capítulo con Cosmos?

Bien. He dejado las puertas abiertas. Mi relación con el grupo de trabajo de Cosmos es bastante buena, siempre mantenemos contacto. Todo está bastante bien con ellos.

¿Qué le dejó ese paso por Cosmos?

Me dejó muchas cosas positivas. Maduré mucho en la parte profesional y en lo personal. Para mí, ha sido un gran desarrollo.

¿Cómo va ese contacto con la ciudad de Portland?

Logré ir solo un día. Después viajamos a Arizona, donde estamos ahora por la pretemporada. No he tenido mucho tiempo para conocer. Pero he escuchado que la ciudad es muy bonita y que la gente quiere mucho al equipo. Estoy emocionado de poder ir ahí.

¿Cómo han sido estos dos días de pretemporada con Timbers?

Intensos, como a Giovanni (técnico) le gusta. Le gusta la intensidad en el juego, en entreno. Estos días hemos empezado bastante fuerte. Conozco bien su forma de trabajo, así que no es nuevo para mí. Así seguirá siendo de fuerte el trabajo hasta el final de la pretemporada.

Antes fue a Dinamarca para jugar con Viborg, luego pasó a Cosmos, ahora a Timbers. ¿Viene en ascenso su carrera en cuanto a lo internacional?

Creo que sí. En mi opinión, ha ido mejorando cada vez. Me ha tocado estar en equipos importantes de los países a donde he ido. Viborg es un equipo reconocido en Dinamarca. Cosmos, también. Contento por esta mejora. Hay que ponerlo todo para seguir mejorando.

¿Ya tuvo la oportunidad de hablar con Dustin Corea, quien será su compañero de equipo?

He estado con él en estos días. Él ha estado entrenando con nosotros y le ha estado yendo bien. Hemos estado en contacto. Es importante tener a alguien conocido y que mejor que a alguien que es del mismo país.

Pasemos al tema de selección. ¿Qué opina de la salida del técnico colombiano, Eduardo Lara?

Obviamente que es una decisión que nos deja con un sinsabor, tristes. Habíamos mejorado mucho con el profesor Lara, porque veníamos mejorando mucho. Habíamos engranado bien. No creo que hay sido lo mejor para la selección la salida del profesor. Ahora a ver qué pasa en el futuro.

¿Se pierde la motivación a venir a la selección con este tipo de decisiones?

No da motivación el ver que algo que nos había costado tanto se nos arrebata de esta forma. No es algo que lo motive a uno. Habrá que hablarlo y ver cómo se soluciona.