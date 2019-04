"Llegamos con mucha confianza al clásico nacional"

Los goles dan confianza. Y un jugador en racha es David Antonio Rugamas. El delantero nacional ha colaborado con 4 de sus 6 goles en el Clausura 2019 en las últimas tres fechas. A Municipal Limeño le firmó un doblete. Luego marcó un tanto a Chalatenango, y otro, el domingo sobre Sonsonate.

El jugador llega con la confianza a tope, después de su reciente regreso a la selección mayor, donde incluso anotó un gol a Guatemala en marzo.



El jugador charló con El Gráfico sobre sus expectativas en el clásico nacional. Confía en que se viene un espectáculo por el buen momento de los dos equipos. Además considera que este es un partido clave para acercarse al tercer puesto del torneo.

El miércoles se viene el clásico nacional. Águila y FAS han tenido una aceptable segunda vuelta. ¿Qué esperas de ese partido?

Llegamos llenos de mucha confianza, con mucho deseo de ganar obviamente, siempre respetamos al equipo rival con el que nos toca jugar. Águila representa el rival del clásico nacional y es por lógica un partido que nunca quieres perder. Mis compañeros son fuertes mentalmente para hacer buen partido y esperamos que el resultado sea favorable para nosotros porque queremos seguir mejorando en la clasificación.

Hubo rumor de que Águila podría llevarse este partido a San Salvador, pero ya está confirmado que será en el Barraza. ¿Qué te parece esa decisión?

Está bien, no hay problema con eso, Águila decide dónde jugar su partido de local, y el estadio Barraza es su casa. No nos fijamos en eso, no hay excusas para decir que el campo o el clima les favorecerá cuando las condiciones serán iguales para los dos.

En la primera vuelta el clásico nacional quedó tablas con un empate 1-1. ¿Qué lectura te dejó ese enfrentamiento?

Fue un partido bastante cerrado sin tantas opciones a gol, mucha pierna. A lo mejor estábamos faltos de ritmo, confianza, no habíamos arrancado bien el torneo, pero ya pasó esto. Ahora es un nuevo clásico y llegamos demasiado bien.

El domingo enfrentaron a un equipo que lucha por la permanencia. Sonsonate les arrebató un punto. Antes de ese juego traían racha de cuatro victorias en fila.

No hay que quitarle mérito al rival, Sonsonate hizo buen partido en Ahuachapán. Nosotros tuvimos muchas opciones para marcar el segundo y tercer gol, pero son partidos diferentes y eso no nos quita las ganas de que venimos con buen ritmo. Además los límites no existen y queremos seguir sumando y manteniendo los buenos resultados que traemos.

En lo individual ya sumas seis goles en el Clausura 2019, cuatro de ellos en las últimas tres fechas. ¿Es una motivación extra para ti?

Cuando la racha de goles llega es algo que se disfruta, pero cuando se pasan malas rachas hay que ser muy fuertes mentalmente para superarlo y más cuando tienes muy claro de que FAS es equipo grande y acá siempre se le exige a sus jugadores. Lo importante es que las cosas están saliendo bien. Espero seguir ayudando con goles porque al final es un objetivo colectivo y todo lo que sirva para sumar es bienvenido.



En la primera vuelta FAS cerró con 11 puntos. Ya han hecho 10 en cuatro fechas, casi igualando ese registro. Tienen a seis el tercer lugar que ocupa Metapán.

Mejorar en la tabla es la idea y por eso hay que aprovechar estos partidos clave, y contra Águila lo es. Tenemos que sumar para mantenernos allí arriba. Por el momento estamos en un pelotón que está peleando el cuarto, pero queremos más que eso. La tabla está ajustada, es poca la diferencia de puntos que existe y aún podemos llegar al tercer lugar porque faltan siete partidos. El deseo, las ganas que tenemos están allí, y Dios quiera que lo podamos lograr para llegar en buena posición.

¿Qué piensas de que Águila ya logró una vuelta completa sin derrotas? ¿Lo ves como un desafío quitarles esa buena racha?

Nosotros respetamos a todos los rivales, Águila viene bien, ha sacado buenos resultados y lo que nos transmite es confianza de que ante ese equipo se vivirá un gran partido. Esperamos que haya un espectáculo porque los dos equipos llegamos con confianza al clásico.



En tu carrera profesional tienes un pasado emplumado. Entre 2017 y 2018 jugaste con Águila. ¿Cómo vivías un clásico nacional desde esa otra trinchera?

No ha cambiado nada el sentir, el profesionalismo y la claridad de que en un clásico no quieres perder en la cancha. La afición te transmite eso, sin importar en qué condición se llegue a ese partido, nadie se fija quién llega mejor o si el nivel está parejo.

Cambiando de tema y dejando el clásico a un lado, volviste recientemente a la selección nacional. De los Cobos confió en ti y has respondido en la cancha. ¿Cómo te sientes por tener otra oportunidad en el equipo nacional?

Fue algo que me llenó de mucha motivación volver a la selección, después de un pasado que no fue muy bueno como quise. Ahora aproveché la oportunidad que se dio y ojalá que siga manteniéndome y siga al nivel para seguir en una convocatoria. Además se viene el reto de jugar la Copa Oro y quiero estar con ritmo para ser tomado en cuenta.

((((Perfil)))

Nombre: David Antonio Rugamas Leiva

Data: San Juan Opico, 17/2/1990

Edad: 29 años

Posición: Delantero

Equipo: FAS

Trayectoria: Formado en las inferiores de Juventud Independiente, reserva y equipo mayor de Alianza, UES, Juventud Independiente, Isidro Metapán, Águila y FAS

Goles en Primera División: 60