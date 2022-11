¿Llamó FAS a jugadores del Águila? La respuesta de Zambrano 

Luego de las declaraciones del técnico del Águila, Sebastian Bini, donde denunciaba que gente allegada a FAS realizó llamadas a sus jugadores antes del duelo de ida de las semifinales, el técnico del equipo santaneco Octavio Zambrano salió al paso de dichas acusaciones.

Octavio restó importancia y aseguró no saber nada del asunto. Hizo hincapié en que su interés pasa por el tema deportivo.

"No tengo la menor idea y ni me interesa, yo me dedico al fútbol, si yo voy hacer una denuncia la haré con nombre y apellido. Estoy preocupado en lo que afecta el rendimiento del equipo y la cancha me afecta", dijo Zambrano durante el entrenamiento de FAS.

El pasado jueves, el Águila respaldo a su técnico publicando un comunicado en donde llamaba al profesionalismo en esta fase de semifinales. "Se ha buscado de manera maliciosa a jugadores de nuestra plantilla con más de seis meses de contrato", escribió el conjunto migueleño.