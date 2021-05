Lizandro Claros será el último fichaje del Águila

Todo apunta a que el plantel de Águila para el Apertura 2021 quedó cerrado tras conocerse la contratación del jugador Lizandro Claros, ex integrante de Firpo y actual seleccionado nacional mayor.

El futbolista originario de Jucuapa, Usulután, le confirmó a Deportes LPG su integración al equipo que dirigirá el argentino Cristian Domizzi por los próximos dos torneos cortos.

“Ya firmé con Águila, lo he hecho por un año, solamente hace falta entregar el finiquito de Firpo para que todo quede sellado”, manifestó con emoción el ex seleccionado preolímpico.

La dirigencia de Firpo, en voz de su representante ante la primera división, Miguel Anaya, confirmó la noticia que el jugador de 23 años había dicho que tras vencerse su contrato no renovará con el equipo ultralempino.

“El jugador nos comunicó que no renovará con nosotros cuando tocamos el tema de la firma del nuevo contrato. La verdad le deseamos toda la suerte del mundo en su nuevo equipo y por ahora es la única baja confirmada de Firpo para el Apertura 2020. Mañana (jueves) nos vamos a sentar con el profesor (Roberto) Gamarra para definir especialmente las bajas que tendremos ya que no podemos adelantar nada de las altas aún porque estamos en negociaciones”, aseveró.

Al respecto, Claros confirmó que “notifiqué a Firpo que no seguiría, deseo seguir sumando más minutos de juego y en Firpo, en este torneo, no tuve la continuidad que deseaba, por eso decidí no seguir luego de recibir la oferta de Águila. Llego al equipo buscando un puesto y lucharé para que eso suceda”, confesó el jugador usuluteco.

Sobre el tema de la contratación del volante de marca oriental, el técnico argentino de Águila, Cristian Domizzi, se mostró complacido por la contratación de Claros y adelantó que por el momento se cierra las altas del equipo.

“Contento con la contratación de (Lizandro) Claros, es un chico interesante, mostró su calidad en el Preolímpico de la CONCACAF y nos puede ayudar en la función que queremos de él”, aseguró el timonel gaucho en alusión en que Claros llegaría a llenar la vacante en la contención aguilucha tras la salida de Wilson Rugama.

“Podría decirse que con Claros cerramos el plantel, él y la llegada de (Franco) Faria estaríamos cerrando las altas del equipo. Por el momento espero solamente el arribo de Franco al país, ya he hablado con él y lo esperamos a más tardar el próximo 10 de junio”, confirmó Domizzi.

El mediocampista nacido en Suardi, Departamento de San Cristóbal en la Provincia de Santa Fe de 28 años y que militó en el torneo anterior en el Club Atlético Nacional Norte de Salta del Torneo Federal A (tercera división de Argentina) cerrará las contrataciones foráneas en el equipo emplumado para la nueva temporada 2021-2022 que aún no tiene una fecha precisa de inicio.