Lizandro Claros regresa al fútbol nacional con el FAS

El nacional Lizandro Claros, ex defensor central del Sporting Clube Sao Joao de Ver de la Liga 3 de Portugal se convirtió desde el pasado sábado en la última incorporación del campeón FAS para el torneo Clausura 2023, así lo confirmó tanto el técnico de los tigrillos, Octavio Zambrano, como el propio jugador jucuapense que el próximo 25 de este mes cumplirá 25 años de edad.

Claros afirmó vía telefónica a EL GRÁFICO sobre su repentino anuncio de formar parte del plantel asociado para el nuevo torneo que iniciará la próxima semana.

"No se me dieron las cosas en Portugal por un par de lesiones que sufrí, por eso me tuve que regresar al país, llegué el pasado 20 de enero, pero mi decisión de regresar a la liga nacional lo tuve en los primeros días de este mes", explicó el jugador usuluteco.

"Rescindí el contrato con el club de Portugal, ellos querían que me quedara con ellos ya que el nuevo técnico deseaba que peleara por el puesto, pero apenas jugué dos partidos de Copa y ninguno de liga por las lesiones que padecí, fueron lesiones musculares que me hizo parar por tres meses, entre octubre y diciembre y la mente tampoco te estaba ayudando, por eso decidí regresarme porque me sentía impotente el ver a mis compañeros entrenar y jugar y yo en recuperación", confesó el jugador.

Sobre su incorporación al equipo santaneco, el cuarto en la liga nacional tras dejar su huella en Independiente, Luis Ángel Firpo y Águila, Claros dijo que "las platicas con FAS fueron rápidas, hablé primero con Víctor Lonchuk, su asistente técnico y luego con el propio profesor Zambrano, primero por mensajes y luego por llamadas para considerar mi llegada al FAS ya que me dijo que tenia interés que llegara y eso te anima y aceptamos hasta este sábado de firmar con ellos por un año."

Al respecto, el ecuatoriano Octavio Zambrano se mostró complacido por la incorporación del zaguero central nacional y afirmó que "creo que sí cerramos el plantel para este torneo con la llegada de (Lizandro) Claros, habrá que darle crédito a los dirigentes, a su dueño en la cabeza de esta empresa como es AGM Sports y a todas las personas que están a su alrededor", destacó el técnico de los tigrillos.

"Siento que se ha hecho una buena gestión en la contratación de futbolistas y nos falta solamente que estas nuevas contrataciones lleguen a acoplarse al equipo, al sistema de juego más temprano que tarde y eso ya nos toca a nosotros que así sea."