Lizandro Claros: “Las canchas por acá son otro nivel”

El usuluteco Lizandro Enmanuel Claros, ex jugador de Águila, admitió vía telefónica en el programa radial de “El Guiri al Aire” que se siente bien en sus primeras semanas en el fútbol de Portugal.

El jugador nacido hace 24 años en la ciudad de Jucuapa terminó su contrato con los emplumados en mayo pasado y alcanzó firmar este mes un contrato con el SC Sao Joao de Ver de la tercera división de Portugal por los próximos 12 meses, con la opción de firmar un año más con el equipo luso donde jugará como defensor.

“El proceso para venirme a Portugal fue largo, estuve más o menos hablando con ellos un año o año y medio, no fue algo de la noche a la mañana; pero igual, fue algo que tomé la decisión de venir, aunque estaba ya preocupado de no escuchar nada de noticias en Portugal y más que sabía que en nuestro país se vendría un gran problema por lo de la FESFUT, al final esperé todo lo que pude, no dije nada a nadie y gracias a Dios me llamaron y acá estoy”, explicó Claros Saravia quien se está estrenando como legionario luego de su paso por los equipos de Independiente, Luis Ángel Firpo y Águila en el fútbol nacional.

Sobre su decisión, Lizandro admitió que no fue fácil decidir apostar al fútbol portugués tras mostrarse con la selección nacional de Hugo Pérez.

“Tuve antes ofertas de renovar con Águila, también una oferta de (Luis Ángel) Firpo, a cualquiera de ellos estaría ahora jugando si decidía quedarme, pero ya me estaba desesperando pero me esperé hasta que me llamaron”, acotó.

Claros no oculta su satisfacción de estar en la liga portuguesa, no importa que sea en la tercera división ya que la experiencia que está sumando es invaluable a la hora de crecer en su profesión.

“Lo que más me ha sorprendido acá es la infraestructura que hay, la dinámica, la intensidad de juego que se hace en buenas canchas, de eso estamos muy lejos en El Salvador, ya que para mí la mejor cancha que hay en El Salvador es la de la UES y aun así esa cancha está muy lejos a las que he encontrado en Portugal”, enfatizó el seleccionado nacional.

RECTA FINAL

Acerca del torneo que disputará en la tercera división más importante del fútbol portugués, el jugador usuluteco explicó que “ahora estamos en pretemporada, estamos a un mes del inicio del torneo, es el 20 de agosto que comienza y el formato es que hay dos conferencias, el norte y el sur, clasifican cuatro de cada uno de las conferencias a la siguiente fase y luego se juega uno contra todos; donde los primeros dos con más puntos (de esa octogonal) ascienden directamente a la segunda división, el tercer lugar pelea repechaje con un equipo de la segunda división”, explicó. “Son 12 equipos en cada conferencia, termina en mayo, el idioma no ha sido mucho problema para mí, me ha costado, eso sí, pero trato de comprender uno o dos palabras y de allí me formo una idea de lo que me dicen, pero tengo un compañero colombiano que tiene ya tres años de estar por acá y cosas que no entiendo él me traduce.”

Sobre su adaptación al fútbol luso, Lizandro Claros fue sincero en manifestar que “hay que recordar que las últimas semanas en El Salvador estuve en selección y la intensidad allí es distinta al de los equipos, por eso siento que vine preparado en lo físico, sé que aún me falta muchas cosas, trato de acomodarme, de obtener la mayor experiencia en ello pero siento que he venido bien para la intensidad que he encontrado en la liga, acá se corre mucho, es muy dinámica, pero por el momento siento que estoy encajando poco a poco”, aseguró el jugador. “El clima por acá está fuerte, la primera semana estuve con casi 40 grados, luego se trabajó más fuerte, como decimos, nos ‘comemos’ todo el Sol porque entrenamos desde las 10 de la mañana, ayer (miércoles) fuimos a jugar más al sur de acá donde es más caliente y sentí que no me afectó mucho el calor. Sobre la comida, acá es buena, especialmente el bacalao, la costa me queda a 10 minutos, todo lo que son mariscos es sabroso”, resaltó.