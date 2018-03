Liverpool vence 3-1 a Arsenal y lo supera en la tabla de la liga inglesa

LIVERPOOL. Jaqueado por una mala racha reciente, Liverpool despertó el sábado con una victoria 3-1 sobre Arsenal, al que desplazó en la tabla para escalar provisionalmente al tercer puesto en las posiciones de la liga Premier inglesa.El equipo dirigido por Juergen Klopp consiguió apenas su segunda victoria de 2017 en la liga con goles de Roberto Firmino, Sadio Mané y Georginio Wijnaldum. Danny Welbeck descontó por Arsenal.El técnico de los Gunners, Arsene Wenger, sorprendió con su decisión de comenzar el partido sin el delantero chileno Alexis Sánchez, su mejor arma en ataque y quien está empatado con Harry Kane y Romelu Lukaku como máximos artilleros del campeonato con 17 dianas.Con un equipo inoperante durante el primer tiempo, Wenger metió a Sánchez en el complemento y Arsenal tuvo sus mejores momentos, incluyendo la jugada del gol de Welbeck que nació de los botines del chileno. El timonel francés no contó con el enlace Mesut Oezil por enfermedad.El triunfo catapultó a Liverpool del quinto al tercer lugar con 52 puntos, dos más que Arsenal que cayó del cuarto al quinto escalón. Manchester City, cuarto con los mismos 52, puede encaramar posiciones cuando enfrente el domingo a Sunderland, mientras que el puntero Chelsea, cómodo en la cima (63) y galopando al título, juega el lunes ante West Ham.El segundo Tottenham (53) choca el domingo ante Everton.Por su parte, Manchester United desperdició una oportunidad para pegarse al grupo de avanzada al empatar 1-1 con Bournemouth, en un duelo en el que Zlatan Ibrahimovic falló un penal y se vio involucrado en varias refriegas.United ni siquiera pudo aprovechar que Bournemouth jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.El argentino Marcos Rojo puso en ventaja al equipo de José Mourinho a los 23 minutos con su primer gol en la Premier, al desviar un disparo del ecuatoriano Antonio Valencia, pero Joshua King empató de penal por Bournemouth a los 40, tras una falta de Phil Jones.Bournemouth quedó en desventaja numérica por la expulsión de Andrew Surman a los 45, e Ibrahimovic falló un penal a los 72, en un partido que tuvo una buena cuota de empujones y encontronazos en Old Trafford.El delantero sueco estuvo involucrado en varios de los careos, entre ellos cuando pegó un codazo en el rostro a Tyrone Mings, poco después que el zaguero le propinó un pisotón en el rostro al final del primer tiempo. El árbitro no vio ambos incidentes, aunque los jugadores podrían ser sancionados una vez la Asociación Inglesa de fútbol revise el video del partido."Salté alto, y él saltó y se pegó con mi codo", dijo Ibrahimovic sobre su encontronazo con Mings, quien a su vez negó haber pisado al sueco a propósito.United tiene 10 empates esta temporada en la liga, y falló en su intento por trepar del sexto lugar."No pudimos cerrar la brecha con los puestos de Champions", resumió Mourinho. "No fuimos lo suficientemente buenos como para concretar las oportunidades de gol que tuvimos".Mourinho rehusó hablar sobre los incidentes y las posibles repercusiones disciplinarias."Lo importante para mí es el resultado del partido. Merecimos ganar por mucho, pero no lo hicimos", afirmó.Por su parte, el campeón Leicester ganó su segundo partido consecutivo desde el despido del técnico Claudio Ranieri al superar 3-1 a Hull y salir de la zona de descenso.Goles de Christian Fuchs, Riyad Mahrez y de Tom Huddlestone, en su propia meta, sellaron el triunfo de Leicester, que ha tenido todo tipo de dificultades en la defensa de su improbable título de la Premier, lo que le costó el cargo a Ranieri.Hull se mantuvo penúltimo, hundido en la zona de descenso.En otros resultados, Stoke venció 2-0 a Middlesbrough, Swansea 3-2 a Burnley, Southampton 4-3 a Watford, y Crystal Palace 2-0 a West Bromwich Albion.