Liverpool quedó eliminado de la FA Cup

Con un gran gol del japonés Kaoru Mitoma, en el tiempo añadido, sin posibilidad de reacción, el Brighton logró un triunfo por 2-1 que le lleva a los octavos de final de la Copa de Inglaterra ante el Liverpool, vigente campeón.



Fue un castigo más para los 'reds' en una temporada gris, con el duelo de Liga de Campeones ante el Real Madrid a la vista. Dimitido del éxito en la Premier, el conjunto de Jurgen Klopp se marcha con más pena que gloria de la Copa.



Nunca dio sensación el campeón de tener el partido bajo control y fue castigado a última hora, con una gran resolución de Mitoma, que finalizó de forma maestra un centro desde la izquierda del ecuatoriano Pervis Estupiñán. El nipón, el mejor del partido, bajó el balón, lo elevó y, según estaba la pelota en el aire, firmó un disparo imposible para Alisson.



Ni siquiera cuando tomó ventaja a la media hora el Liverpool dio sensación de superioridad. Fue una acción aislada en un choque abierto. Una buena carrera del egipcio Mohamed Salah por la derecha acabó con un pase al desmarque de Harvey Elliott, que no tuvo problemas para superar al portero Jason Steele en su salida.



El tanto 'red' no plasmó superioridad alguna de los visitantes, que encajaron el empate a cinco minutos del intermedio, tras un mal despeje de Joe Gomez que alcanzó, fuera del área, Tariq Lamptey, que hizo un disparo lejano que tocó en su compañero Lewis Dunk y confundió a Alisson. Fue el empate.



El choque, sin ocasiones claras para ninguno, estaba abocado al 'replay', al desempate en Anfield. Sin embargo, cuando menos se esperaba llegó el gol local, el de la remontada. En un balón parado en la línea de tres cuartos que llevó la jugada a Estupiñán. El ecuatoriano encontró a Mitoma, que redondeó su gran actuación con un gran gol, el del triunfo, que clasificó a octavos al Brighton y dejó fuera al campeón. El Liverpool no levanta cabeza.