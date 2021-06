Listo el itinerario de la selección para su viaje hacia Croacia

La selección mayor de fútbol de El Salvador ya conoce su plan de viaje hacia la europea República de Croacia para realizar en un lapso de tres días dos partidos amistosos en la ciudad costera de Pula, sede de la Selecta en suelo croata.

Diego Henríquez, director deportivo de selecciones nacionales le confirmó a Deportes LPG que la selección ya tiene todo listo para su largo viaje hacia el Viejo Continente.

“Ya tenemos todo listo para viajar este lunes hacia Croacia, salimos a las 9 de la mañana (hora local) hacia Amsterdam, Países Bajos donde haremos una breve escala para luego tomar el avión que nos llevará hacia Zagreb, capital de Croacia. De allí viajaremos hacia la ciudad de Pula, un lugar costero a una hora y media de distancia de Zagreb donde nos instalaremos ese día para prepararnos y jugar el primero de los dos partidos amistosos que hemos planificado en Croacia”, explicó Henríquez durante la práctica de este domingo del combinado nacional tras empatar sin goles la noche del sábado ante Guatemala en el estadio Banc of California de la ciudad de Los Ángeles.

Sobre la nómina que viajará hacia Croacia, Henríquez confirmó que “viajarán 21 jugadores, en la lista no se incluye a los jugadores sub 18 que nos acompañaron desde el jueves anterior en los entrenamientos de la selección absoluta y se incorporarán tanto Alex Roldán del Seattle Sounders de la MLS como Amando Moreno del New Mexico United de la USL (segunda división de los Estados Unidos)”, explicó.

El director deportivo de selecciones nacionales confirmó además que el NK Istra 1961 de la primera división de Croacia (MAXtv Prva Liga) será el club que fogueará a la selecciónel viernes 2 de julio a las 6:30 pm hora local (10:30 am hora de El Salvador) en el estadio Aldo Drosina de la ciudad de Pula, misma sede para el amistoso ante Catar el domingo 4 de julio.

El club verde y amarillo del NK Istra 1961 es financieramente hablando propiedad del Deportivo Alavés de España quien posee el 85% de sus acciones, el 15% restante le pertenece al Ayuntamiento de Pula y terminó noveno en la tabla de posiciones en la temporada anterior.

La delegación salvadoreña se instalará en la ciudad costera de Pula, ubicada en la punta de la península Istria de Croacia a solo 30 metros sobre el nivel del mar Adriático y jugará en el estadio Aldo Drosina, sede del club con capacidad de 9 mil aficionados.