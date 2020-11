Listo el calendario de segunda fase del Apertura

La primera división reveló el calendario de los encuentros de la segunda fase del torneo nacional Apertura 2020.

El certamen nacional, que experimenta un cambio de formato en los torneos cortos desde la última vez en el pasado Apertura 2015 -cuando se extendió el número a 12 equipos- tendrá una segunda ronda inédita con dos grupos.

Esta segunda fase constará de 10 fechas y los mejores cuatro de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

En el grupo A están los tres líderes y los tres últimos lugares zonales de la primera fase: Alianza, Metapán, Jocoro, Sonsonate, Atlético Marte y Águila; mientras que en el grupo B estarán los tres segundos y terceros de la ronda anterior: Firpo, Municipal Limeño, FAS, Once Deportivo, Santa Tecla y Chalatenango.

Los clubes ya conocen a sus siguientes rivales en



Con este panorama, ¿Qué equipos ves clasificados a Cuartos de Final, según su grupo?

En la primera fecha -que se llevará a cabo entre el 21 y 22 de noviembre- cuatro de los seis encuentros se volverán a repetir por tercera vez en el Apertura 2020: Alianza vs Marte, Jocoro vs Águila, Sonsonate vs Metapán, y Firpo vs Municipal Limeño. Los encuentros inéditos de este Apertura serán: Once Deportivo vs Santa Tecla y FAS vs Chalatenango.

¡Y las emociones, sorpresas y goles continúan este fin de semana con la #Jornada1!



Programación completa acá

��⌚️��️��️#NuestraLiga⚽️���� #AP2020 pic.twitter.com/TBYvfIkkyF — LaPrimera (@primerafutboles) November 18, 2020

Para el miércoles 25 de noviembre, la primera división celebrará la segunda fecha de esta ronda con los partidos del grupo A: Metapán vs Águila, Alianza vs Jocoro, y Sonsonate vs Marte. En el grupo B se jugarán: Chalatenango vs Sonsonate, Limeño vs Once Deportivo, FAS vs Firpo.

El encuentro Águila vs Alianza marcará la fecha 3 de la segunda fase en el grupo A y de la jornada que se disputará el 28 y 29 de noviembre. También jugarán Marte vs Metapán, y Jocoro vs Sonsonate. En el grupo B: Firpo vs Chalatenango, Once Deportivo vs FAS, y Santa Tecla vs Limeño.

El 5 y 6 de diciembre Alianza se enfrentará a Metapán, Sonsonate jugará ante Águila, y Marte se emparejará ante Jocoro en el grupo A; mientras que en el grupo B los partidos serán: Chalatenango vs Limeño, FAS vs Santa Tecla, y Firpo vs Once Deportivo.

La última jornada de la primera vuelta en la segunda fase del Apertura está programada 12 y 13 de diciembre. Los partidos del grupo A son: Jocoro vs Metapán, Águila vs Marte, y Alianza vs Sonsonate; mientras que en el otro grupo se disputarán: Once Deportivo vs Chalatenango, Santa Tecla vs Firpo, y Limeño vs FAS.