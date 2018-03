Listas la fechas para los cuartos de final de Liga Concacaf

Tras finalizar los octavos de final, la Liga de Campeones de Concacaf Scotiabank ya tiene listo quienes se debatirán en los cuartos de final, siendo el Águila quien se verá las caras Deportivo Árabe Unido, de Panamá, el 16 de agosto, mientras que el Alianza enfrentarán al Olimpia, hondureño el 17 de agosto.En el campeonato regional inició con 16 clubes del cual solo ocho pasaron a la siguiente ronda, en donde, clasificaron tres equipos de Panamá (Deportivo Árabe Unido, CD Plaza Amador y Chorrillo FC) dos clubes salvadoreños (Alianza y el Águila), uno de Honduras (CD Olimpia), uno Costa Rica (AD Santos de Guápiles) y uno Nicaragua (CD Walter Ferretí).Asimismo, los equipos cuscatlecos ya tienen fecha, lugar y hora para jugar el pase a semis finales. Siendo Águila la sede de la vuelta, ya que enfrentaran a Deportivo Árabe Unido el próximo 16 de agosto en el Estadio Cuscatlán a las 8: 00 p.m.Al día siguiente, el 17 de agosto el Alianza FC tendrá que esperar la llegada del equipo hondureño CD Olimpia en el Estadio Cuscatlán a las 8: 00 pm. Es así como el calendario ya está pautado para jugarse los cuartos de final en esta edición de la liga Concacaf.Posteriormente, luego de la vuelta se vendrá la idea para un último resultado. En esta ocasión ambos equipos salvadoreños viajaran a las tierras vecinas. Por un lado, los aguiluchos agarran sus maletas el 23 de agosto para arribar en tierras panameñas y encarar a los canaleros, mientras que el 24 de agosto los albos no irán muy lejos ya que su disputa la tiene en Honduras en contra de los leones en Estadio Nacional Tuburcio Carías Andino.Miércoles, 16 de agosto de 2017CD Águila (SLV) vs. Deportivo Árabe Unido (PAN) 8: 00 p.m.Jueves, 17 de agosto de 2017Alianza FC (SLV) vs. CD Olimpia (HON) 8: 00 p.m.Miércoles, 23 de agosto de 2017Deportivo Árabe Unido (PAN) vs. CD Águila (SLV) 9: 00 p.m.Jueves 24 de agosto de 2017CD Olimpia (HON) vs. Alianza FC (SLV) 8: 00 p.m.