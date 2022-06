Listado de técnicos que dirigirán en la Liga Nacional de Fútbol

La Liga Nacional de Fútbol se está cocinando y los equipos de los 14 departamentos del país ya están anunciando los nombres de sus directores técnicos.

Este es el caso de La Paz FC, quien anunció a Guillermo Rivera, ex entrenador de Platense y FAS, como encargado de llevar las riendas del equipo.

En San Salvador, el técnico designado será el paraguayo Rubén Da Silva, quien viene de dirigir al Once Deportivo, Santa Tecla, y Sonsonate en la primera división.

Mientras que CD Usulután confirmó que Giovanni Trigueros, ex timonel de Municipal Limeño, Firpo y quien ha formado parte de cuerpos técnicos de selecciones juveniles, será su estratega en la primera edición de la LNF.



Por su parte, La Libertad FC informó que Lázaro Gutiérrez, quien fue formado en Argentina y ha estado a cargo de las escuelas municipales de Santa Tecla, dirigirá al equipo que participará en la liga.



En tanto, Santa Ana FC tendrá al frente de sus filas al veterano Ricardo Mena Laguán, ex timonel de Once Municipal, Once Lobos y FAS.



Mientras tanto, Morazán FC notificó en sus redes sociales que Dagoberto Sosa será el timonel del equipo oriental.



De momento estos entrenadores realizan las visorias en sus diferentes departamentos para conformar los equipos que participarán en la LNF, que iniciará el próximo 19 de julio.