Lista la logística para la gran final Alianza-Platense

La Primera División de Fútbol brindó los últimos detalles de la logística que se ejecutará el próximo domingo 19 de diciembre en la final del torneo Apertura 2021 entre Alianza y Platense. Las autoridades de la liga definieron aspectos como la apertura de portones para el acceso de aficionados al estadio, el dispositivo de seguridad entre otros.

#FinalLMF | Por iniciar la conferencia de prensa de la @primerafutboles para brindar los últimos detalles de la final del torneo Apertura 2021 entre Alianza y Platense. Via @benitez_31 pic.twitter.com/72aLyVmCXT — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 16, 2021



A la conferencia de prensa llegaron el presidente de la primera división Samuel Gálvez, el gerente de la primera división Oskar Cruz, el representante de Platense César García y el gerente deportivo de Alianza Edwin Abarca.



Según explicó Oskar Cruz el acceso de los aficionados al estadio Cuscatlán iniciará a partir de las 10 de la mañana. Sobre el dispositivo de seguridad, el dirigente confirmó la presencia de más de 613 agentes policiales en los alrededores del recinto deportivo.



"Contamos con todo el apoyo de la Policía Nacional Civil a través de todas sus divisiones. Vamos a contar con agentes de tránsito, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, la Unidad Antiexplosivos y la Unidad Canina nos darán apoyo. Son más de 63 elementos que nos brindarán la seguridad en el evento", dijo Oskar Cruz.



Con respecto a las cosas que están prohíbidas llevar a la gran final, la primera división quedó pendiente de informar el listado en las próximas horas.



NO HABRÁ CIERRE DE CALLES

Para el próximo domingo no habrá cierre de calles en los alrededores del estadio Cuscatlán. Cruz explicó que el acceso al estadio será bajando la calle que viene de Huizucar.



"Para el día domingo no se tiene considerado cerrar calles, si habrá un dispositivo con conos en la calle que sube a Huizucar para que la gente no gire a la izquierda, por lo tanto el acceso tanto al portón 1 de acceso a palco, como el portón 2 de acceso al parqueo general tendrán que hacerlo por la calle bajando a Huizucar", expresó Cruz.



SAN SALVADOR O ZACATECOLUCA

Los representantes de Alianza, Edwin Abarca y de Platense, César García confirm