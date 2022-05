Lista la logística para la final del Clausura 2022

Representantes de la primera división y los equipos Alianza y Águila dieron a conocer detalles sobre la logística para la final del torneo Clausura 2022.



Según el presidente de la primera división, Pedro Hernández, la venta de boletos en líneas ha sido un éxito y espera que el estadio Cuscatlán llegue al 90% de su capacidad.



"Prácticamente se ha vendido un 45% de localidades en línea, y hoy los equipos han comenzado a vender en físico. Esperamos que el estadio esté por lo menos a un 90% de su capacidad", mencionó.



Por el momento no se tiene contemplado la venta de entradas en el estadio el día del partido, dependerá sobre la disponibilidad de boletos el día viernes.



La entrada al estadio Cuscatlán se habilitará al público a las 10 de la mañana, una hora antes de la final de la categoría de reservas.



Sobre la seguridad en el recinto deportivo,

Edwin Abarca, gerente deportivo del Alianza comentó que contarán con 500 elementos de la PNC, además habrá tres anillos en el perímetro del estadio para regular el tránsito.



"Van a haber tres anillos de seguridad, tres ambulancias, dos motobombas, agentes de la UMO, STO, Armas y Explosivos, Unidad Canina, creo que el dispositivo va bien completo, son 500 elementos que estarán aparte de los agentes de tránsito en los anillos"



Con respecto a las celebraciones después de la final, ambos equipos dieron detalles al respecto. Mientras que Alianza indicó que realizarán la celebración en la Plaza Salvador del Mundo, Águila no hará celebración luego del encuentro.



"Águila sale el lunes a las 5:00 AM a Washington. Con el cuerpo técnico hemos tomado la decisión de reservar a los jugadores en un hotel y la celebración se hará después de los juegos en EUA, y se hará en el Barraza", expresó el presidente del equipo de San Miguel, Alejandro González.



Además, el Águila saldrá de San Miguel el viernes por la mañana, rumbo a San Salvador. Ese mismo día realizarán un entrenamiento en el estadio Cuscatlán, y el sábado entrenarán en el estadio Las Delicias.