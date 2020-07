Lisandro Pohl: "En este  momento lo que más conviene es jugar"

Dirigentes de la primera división reaccionaron en las últimas horas sobre la posibilidad de llevar a cabo el Apertura 2020, desde el 5 de septiembre, como se había programado con anticipación hace un par de semanas.

El panorama de dudas que reinó por la disputa de un nuevo torneo, sobre todo por la parte financiera, habría dado un giro de 180 grados en el sector de privilegio. A eso se le sumó las declaraciones del presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, quien dijo que de no jugar el Apertura 2020 tampoco se podría llevar a cabo el Clausura 2021.

Sobre el tema habló el presidente de Alianza, Pedro Hernández, que en conjunto con la comisión conformada con algunos presidentes de la liga, se están buscando las formas para tener un financiamiento para un nuevo certamen.

"Es para todos, no solo para Alianza, en ese barco estamos todos. Estamos viendo las alternativas en conjunto con la FESFUT para poder echar andar este torneo. Toda la solución que estamos buscando es como liga. De nada sirve buscar alternativas por sí solos, si los otros equipos no tienen alternativas. Entonces, esos planteles sin opciones no van a jugar", apuntó el titular de la dirigencia alba.

Por su parte, el CEO de Alianza, Lisandro Pohl valoró que hubo un cambio de postura en los dirigentes de la liga de privilegio para ir en dirección en que pueda haber torneo de Apertura 2020.

"Esperamos que esta semana ya todos los directivos se pongan de acuerdo en el inicio del torneo. La preocupación que tienen los compañeros directivos es legítima, cuando uno está cerca de tomar decisiones tiene que hacer una análisis de lo que más conviene. Siento que en este momento todos están conscientes en que lo que más conviene es jugar. Decir ahora no juego es hacerlo por un año, incluiría el otro torneo. Eso está haciendo que se recapacite y se tomen medidas para que se pueda llevar a cabo el torneo de buena forma ", dijo Pohl.

Por su parte, el vicepresidente de Águila, Alejandro González espera que esta semana pueda haber humo blanco en cuanto a poder jugar el Apertura 2020.

"Yo creo que dentro de lo social es muy importante que pueda haber competencia. Veo conveniente jugar, siempre y cuando la situación de la pandemia no empeore. Está el pero siempre, pero ya no es lo económico, sino que la enfermedad. Vamos a hacer el esfuerzo por salir adelante", apuntó el dirigente del equipo emplumado.

Salarios de jugadores

Por su parte, Lisandro Pohl descartó, por el momento, la posibilidad de que haya reducciones en los salarios de los jugadores a partir del Apertura 2020.

"Pero eso no quiere decir que en un momento dado no se pueda tocar ese tema. Todo va a depender de que pueda jugar con público. Si no se puede jugar con público, implicaría otros ajustes. Pero no hay que adelantarse. Debemos ir por etapas y la primera etapa es dar la certeza de que habrá campeonato y la segunda es definir el formato. Luego, habrá que esperar que haya avances a favor en cuanto a la emergencia sanitaria, para luego ver qué decisiones de van a tomar en cuanto al público. Yo he aconsejado llevar un orden en la toma de decisiones", explicó Pohl.

Por ahora, los jugadores de los planteles de primera división pudieron cobrar salarios hasta el 20 de marzo, fecha en la que se decidió de parte de FESFUT la suspensión definitiva del Clausura 2020, que comprendió la disputa de solamente 11 fechas, una vuelta. De marzo hasta septiembre, cuando se tiene previsto el inicio del Apertura 2020, hay un poco más de cinco meses en los que los futbolistas no van a tener ingresos.