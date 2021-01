Lisandro Pohl y Alex Menjívar hicieron remembranza de la final del Clausura 2019

Interesante, amena y reveladora fue la charla con Lisandro Pohl, ex director deportivo de Alianza y Alexander Menjívar, ex presidente de Águila, en el programa del Güiri Güiri al Aire en el preámbulo de la final del próximo domingo entre el equipo albo y el naranjanegro.

Pohl y Menjívar hicieron una remembranza de la final que disputaron, precisamente, capitalinos y migueleños en el Clausura 2019 y que significó la corona número 16 para el cuadro naranja y negro luego de ganar 3-1 en tandas de penaltis.

El cuadro capitalino y migueleño vuelven a verse las caras otra vez en el duelo que definirá al campeón del Apertura 2020.

En la mesa más redonda abordaron el tema de la logística, árbitros y los premios a los jugadores para la final, además del respectivo pronóstico para la final del domingo en el Cuscatlán entre sus ex equipos.

"Cuando comencé mi vida en el fútbol yo tenía 6 o 7 años y en la Fincas y Haciendas todos los niños con las pelotas de papel amarradas y es algo que no te podés sacudir...El fútbol está como los frijoles y el arroz en tu alimentación", fue la primera valoración de Pohl en la cabina de el Güiri Güiri al Aire.

Alex Menjívar enfatizó que "He percibido un poco como que todavía hay resaca de la final pasada...Llevábamos 32 años que no se podía dar esa final y fue algo que ha quedado fresquito y la más morbo a esta semanita".

Desde su experiencia como dirigente en Águila, Chalate y Alianza, Lisandro Pohl recalcó como clave tener ambición. "Lo primero es tener la ambición, cuando yo asumí el reto como presidente que fue con Águila, yo hice una reingeniería mental, si yo estaba preparado y capacitado porque no solo es el entusiasmo si no que tú vas a saber respaldar ese entusiasmo y la visión...Me fue bien en Águila porque estuve bien asesorado".

El ex directivo albo comentó que un proyecto deportivo ganador necesita mucho dinero. "La ambición significa que si en un momento dado querés tener un proyecto ganador es caro". Por su parte Menjívar resaltó que "La ambición es el motor de vida y es lo que te lleva a ser mejor en algo. Para ese torneo nosotros sacamos 10 jugadores y esa ventana de mercado era bien corta y no reforzamos como queríamos".

El tema dio paso para recordar decisiones de Menjívar como traerse un juego al Cuscatlán ante los albos por lo cual fue criticado. "Al minuto 80 o 70, Barton nos expulsó a Trejo y nos quedamos con 10 contra el super Alianza, ganaba de 4 a 5 goles...Les empatamos 0-0 y salimos vivos con 10 hombres. Ahí empecé a ver que el equipo se la creía".

Pohl admitió que el directivo tiene que generar las condiciones y en la cancha depende de los jugadores. "Alianza ha tenido una integración con los jugadores después de tanta crítica que es parecido a lo que habla Alex con el Águila de Waldemar. Ser campeón depende de los jugadores y del técnico".

Lisandro Pohl además dio su opinión del por qué ganó Águila la final Alianza en el Clausura 2019.

"Esa final la ganó Águila no porque hubieran sido mejores, porque no lo fueron, eran un equipo defensivo y todo eso, ellos estaban en su idea de que querían y a su manera lucharon y se defendieron bien..se va a los penaltis y en los penaltis cualquier cosa puede pasar y ellos salieron premiados en anotar más penaltis que Alianza pero eso fue una conjunción de jugadores y cuerpo técnico", explicó el ex pope albo.

Óscar Guerra preguntó a los invitados ¿Qué tanto se involucraron en la parte deportiva para llegar a la final?

El primero en responder fue Pohl. "Yo me involucro al cien por ciento y no hay que confundir el involucramiento con hacer las alineaciones que son cosas totalmente distintas. El involucramiento es platicar con los técnicos, ver qué tal están y dar tus opiniones...La alineación es sagrada y nunca le dije 'este jugador va', jamás lo que pasa es que hay directivos por su falta de profesionalismo se meten mucho pero no es culpa de ellos, es culpa del técnico".

Alex Menjívar también explicó que no se metía en decisiones técnicas. "Con Romero teníamos una buena comunicación y la verdad que en Águila teníamos casi lo justo y recitábamos de memoria la alineación había poca cuestión de ese tema".

Otro tema que salió en la tertulia fue el de los premios a los jugadores en la final.

"Uno de los primeros pasos es arreglar el premio con los jugadores para dejar el ambiente de ese lado sano y con las condiciones de nuestra parte para que se haga el trabajo sano, nos venimos a concentrar en San Salvador y nos concentramos en un hotel de la Gran Vía, viajamos un día antes", explicó Menjívar.

Para Pohl la negociación depende del rival. "La flexibilidad depende del rival...siempre algo de fricción hay cuando hablas con alguien de dinero. FAS y Águila son buenos rivales en la final para Alianza, lo malo para un equipo como Alianza, Águila y FAS es cuando te toca un equipo como Metapán, Santa Tecla que tú llevas toda la afición y ellos se llevan la mitad de la plata de tu afición, que no me parece correcto".

A criterio de Pohl la final debería ser a visita recíproca. "Solo aquí la hacemos a un juego porque los equipos siempre están pensando que van a ir a una final con Alianza o Águila. Metapán hace una final en su casa le llegan $15,000 y acá se llevan $150,00".

Respecto a sus pronósticos, Pohl comentó que "2 a 1 gana el Alianza. Yo sé que Alianza ahora va estar mejor preparado", mientras que Menjívar expresó pronosticó de "1-1 y nos vamos a penales".

No podía faltar el tema del arbitraje. "Siempre estás con la ansiedad quién te va a pitar y en caso de nosotros no queríamos que fuera Joel (Aguilar) y cuando nos tocaba, ni modo...Pero hoy va un buen árbitro, pero el problema que yo les veo es que cuando pitan afuera dan ejemplo y aquí como de repente caen", expresó Pohl.

"Los jugadores manejan en su chat de WhatsApp preveen que este árbitro es sensible por ese lado...Yo creo que los árbitros afuera pitan mejor y es la supervisión", dijo el expresidente de Águila.

Sobre el desenlace de la final del Clausura 2019 también hubo analisis. "Yo escuchaba mucho decir a Alianza vamos a dar el máximo en los 90 minutos...Alianza fue perdiendo confianza conforme fueron pasando los minutos, nosotros estábamos listos a pelear hasta los penales", recordó Menjívar.

"El problema fue que no jugaste para ganar en los 90 minutos, Alianza cayó en e juego de Águila y se fue diluyendo", agregó Pohl.