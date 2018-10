Lisandro Pohl, sobre posible amaño: "Limeño tuvo que denunciar en Fiscalía"

El director ejecutivo del Alianza , Lisandro Pohl, señaló este sábado que el Municipal Limeño pudo hacer una denuncia ante el supuesto intento de amaño de partidos en la interna del cuadro cuchero.

El viernes, los mantequeros comunicaron que uno de sus jugadores fue contactado telefónicamente para que reuniera a otros compañeros suyos y orquestaran un amaño en el partido ante los albos. No ha habido denuncias.

Sobre este punto, el dirigente de los capitalinos fue enfático: "No puedo dar una opinión porque solo sabemos lo que ellos han dicho. Siento que hacen mal en hacerlo público, (porque) si es que es cierto, ellos deberían haber ido a la Fiscalía (General de la República) y presentar una demanda, porque si es una llamada, se tiene un número".

Asimismo, consideró que al no denunciar la situación, lo que se hace es un "show" que afecta a ambas partes, dada la cantidad de "especulaciones" que pueden surgir.

"Hacen tanta bulla para después no demandar... a mí no me gusta esa publicidad porque es innecesaria, porque si querés corregirlo, andá y demandá. Porque este show se presta a especulaciones", subrayó.