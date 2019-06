Lisandro Pohl: "Todo apunta a que el nuevo técnico será extranjero"

Lisandro Pohl, directivo de Alianza, no pudo ocultar la sorpresa de la renuncia del técnico Jorge Rodríguez al destacar que fue una decisión que no esperaban luego de los últimos resultados del estratega con los paquidermos.

“Sigo afectado. Después del juego él les dijo a los jugadores y a su cuerpo técnico que ya no seguiría como técnico del equipo, ya no pude platicar antes con él ya que el lunes él se fue a Costa Rica y habíamos quedado que nos reuníamos hoy,”, explicó Pohl.

agregó que “acá no solo se trata de Jorge el técnico si no que Jorge el amigo, he quedado afectado por la noticia, fue el técnico con que más había trabajado con el equipo, hay que aceptar su decisión donde sus razones personales pesan más a las razones deportivas. Parece que el lenguaje en la interna del equipo ya no era lo mismo y creo que profesionalmente sus argumentos han sido válidos y al final hemos aceptado en resciliar su contrato y agradecer su honestidad y su enorme labor en Alianza”, dijo Pohl telefónicamente a Grupo LPG.

Sobre lo que se viene en la interna blanca, Pohl fue tajante en decir que “nunca hemos tenido un plan B para suplirlo, pero comenzamos a evaluar eso desde ahora ya que la pretemporada inicia siempre el 24 de junio pero la planificación siempre lo hará Milton Meléndez como ha sido costumbre”.

Sobre si el entrenador será nacional o extranjero, Pohl dijo: "Todo apunta que será un técnico foráneo. El hecho que Jorge Rodríguez se vaya no significa que también todo su cuerpo técnico, reafirmamos que el resto del cuerpo técnico continúa aunque debemos hablar aún con el profesor (René) Ramírez a fin de saber si se quiere encargar de la labor de las canteras ya que sabemos que el nuevo técnico vendrá con su asistente de confianza”, concluyó.