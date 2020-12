Lisandro Pohl: "Se perdió el partido en el cambio de Fito"

La derrota de Alianza por segunda vez en este torneo ante Águila caló hondo en el aliancismo. Pese a terminar jugando mejor, fue el equipo de Juan Cortés quien se llevó la derrota y el resultado fue objeto de análisis del ex CEO de la entidad paquiderma, Lisandro Pohl.

En una serie de escritos publicados en su cuenta de Twitter, Pohl analizó las causas que llevaron al Alianza a perder prácticamente el liderato del grupo A. El ex dirigente fue claro en expresar que para él, el partido se perdió por unas modificaciones que realizó el técnico Juan Cortés cuando el partido aún estaba 1-1.

Para Pohl, Juan Cortés erró en hacer ingresar a Rodolfo Zelaya, delantero salvadoreño que últimamente ha sido objeto de críticas por su estado físico.

"Para mí se pierde el juego en el cambió que hace cuando entra Fito y no porque él entra, sino porque él no está en forma para un juego de esta exigencia, y además por quien entra, sale Cienfuegos", escribió el ex dirigente del fútbol salvadoreño.

Según el análisis de Lisandro Pohl, Wilfredo Cienfuegos era clave en el partido de ayer, debido a que el volante metía en problemas al plantel negro naranja. Otro error clave que señala Pohl fue haber cambiado de posición al colombiano Mitchel Mercado.

"(Cienfuegos) estaba jugando bien, abriendo la cancha, ayudando en la recuperación de balones por su banda y desbordando y al sacarlo para que entrara Fito al puesto de Mitchel, no sólo lo sacrificó a él sino que a Michel también, cuantas veces se le ha hecho la observación que el ahí", expresó Pohl.

En su lectura, Pohl también criticó el hecho de Juan Cortés no haya ocupado elementos como Felipe Ponce; y también lamentó la decisión del técnico español de haber dejado sentado a Marvin Monterroza y a Henry Romero en el partido ante Jocoro.

"Hay jugadores como Ponce que en este tipo de partidos puede hacer diferencia y otra cosa que se acuerde el DT que en el partido anterior dejó sentado a Henry y Marvin pensando en el juego de hoy ¿qué pasó? Perdió el miércoles y perdió hoy, porque al haber perdido contra Jocoro se perdió el liderazgo del grupo y eso permitió que Águila viniera más tranquilo pensando en mantener la ventaja, que en ganar el partido y al final lo logró", añadió.