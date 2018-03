Lisandro Pohl: “No negociaremos por Alexander Larín”

SAN SALVADOR. El presidente del Alianza, Lisandro Pohl, dijo esta tarde que Alexander Larín jugará en el equipo cuscatleco y no con el Juárez de la Liga de Ascenso Mexicano, que ayer hizo oficial su fichaje para la próxima campaña Pohl, que estuvo en línea con el programa Güiri Güiri al Aire, sostuvo que Larín ya fue firmado para jugar con la escuadra paquiderma para la nueva temporada y cuenta en los planes del equipo para jugar nacional e internacionalmente y fue tajante en descartar cualquier negociación futura.“Yo en este momento creo que no estoy en disposición de oír ninguna oferta. Hemos armado un equipo que anunciamos durante la semana después del subcampeonato y lo hemos hecho para pelear en la Liga CONCACAF y esperamos que con las incorporaciones que hicimos para reforzar el plantel estemos en la final y tratar de reventar las puertas que se nos han cerrado en las últimas dos finales”, explicó.“Nuestra posición es no negociar. No estamos en el negocio de vender o negociar jugadores, las finanzas del equipo están bastante bien para poder hacerle frente a una planilla tan alta como la que tenemos ahorita y nos interesa más lo deportivo que lo económico en este momento”, completó.Pohl sostiene que el Tigres y Larín finalizaron contrato y en los últimos seis meses, tiempo en el que el Estatuto del Jugador de la FIFA permite a los equipos establecer conversaciones con los jugadores que le interesen, no hubo ofertas para el albo.“Cuando tú tenés a un jugador bajo contrato el último año y cuando ya faltan seis meses para que termine el contrato, el Estatuto del Jugador de la FIFA establece que ya podés tú o hacerle ver al jugador la intención que continúe o que cualquier equipo pueda entrar en negociación con el jugador y de hecho no lo ha hecho. Lo que ha hecho Tigres es liberarlo y él ya estaba facultado desde hace seis meses de haber oído ofertas y firmado con alguien”, aclaró.Indicó que el draft del fútbol mexicano, donde el Tigres puso como “retrasnferible a Larín” y Juárez mostró su interés por él, “no es necesariamente es reconocido internacionalmente por la FIFA”.“A mí me tiene sorprendido la noticia y la verdad es que hay una confusión allá porque por lo que me han comentado, el Tigres lo puso como retransferible, que ya no contaba para ellos y eso es precisamente porque ya no tiene contrato y no había opción de renovarlo, eso es similar cuando acá ponés a los jugadores libres o retransferible”, indicó.“(En ese sentido fue) ahí fue donde surgió el interés del otro equipo (Juárez) porque como son drafts y tenés que decir el interés que tenés del jugador sobre otro equipo, pero ahora ya no, porque él ya está firmado con nosotros y a mí no me ha llamado nadie, lo que sé es a través de los medios de comunicación, no ha habido comunicación oficial, tampoco a él”, agregó.“Lo que prevalece a nivel internacional es el Estatuto de Jugador y de hecho firmó con nosotros y no hay ninguna confusión para nosotros”, finalizó.