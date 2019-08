Lisandro Pohl: "No es conveniente ahora pensar en jugar contra Olimpia en Tegucigalpa"

A raíz de los incidentes de violencia ocuridos este sábado, antes del juego entre Olimpia y Motagua, en la capital de Honduras, el director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, dejó abierta la posibilidad de solicitar cambio de sede para el juego de ida ante Olimpia. por cuartos de final de Copa Premier, en Tegucigalpa, a mediados de octubre. Esa serie ante los olimpistas se debe jugar a visita recíproca.

"Hay preocupación. El director de la Copa Premier estaba en CONCACAF cuando a nosotros nos apedrearon el bus en 2018, en Tegucigalpa para el juego de vuelta contra Olimpia, por Liga CONCACAF, en 2017. Ha sido trágico lo que pasó el sábado en Honduras. Ya nos pusimos en contacto con la gente organizadora de la Copa Premier. Nosotros ya fuimos víctimas en Tegucigalpa. Solo estamos a la espera de qué alternativas nos dan, garantizar que eso no va a pasar con nosotros o cambiar la sede a Olimpia'", explicó esta tarde Pohl a EL GRÁFICO.

Por ahora, Pohl no ve conveniente, sobre todo por el clima portdesórdenes, ir a la capital catracha, sede en la que Alianza ya sufrió agresiones de parte de algunos hinchas olimpistas.

"Siento que en este momento, así como está todo esto, no es conveniente ir a Tegucigalpa a jugar, pero no soy quien para decir si hay o no garantías. Eso depende de las autoridades de allá. Pero no es conveniente ahora que se piense en ugar ante Olimpia en Tegucigalpa, por la tensión que hay", apuntó el dirigente albo.

Luego, Pohl trajo a cuenta todo lo que el equipo blanco pasó en 2017 en su visita a la capital catracha. "Nos quebraron tres vidrios del bus.Tuvimos dos jugadores lesionados. Después, con morteros, nos generaron presión dentro del estadio. Todo eso lo tenemos bien presente", apuntó el dirigente albo.