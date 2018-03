Lisandro Pohl: "Nadie ha negociado con nosotros por Larín"

El sitio web y las redes sociales del equipo FC Juárez, así como medios de comunicación de México, anunciaron este sábado la llegada del salvadoreño Alexánder Larín a las filas de este equipo, algo que el presidente de los albos del Alianza , Lisandro Pohl, desmiente.

"Nadie se ha comunicado conmigo ni con nadie, no sabemos nada de eso. Es un tema que ha manejado ese equipo y Larín, con nosotros no ha negociado nadie", dijo Pohl.

Sobre las declaraciones dadas por el jugador nacional, en las que aseguró estar por finiquitar su contrato con Alianza, Pohl explicó que no pasa pendiente de las redes sociales y que no sabía nada.

"Mirá, yo no he visto nada, no paso pendiente de la redes sociales, lo hago hasta por salud mental", agregó.

Lee: http://www.elgrafico.com/2017/06/24/alexander-larin-estoy-por-finiquitar-mi-contrato-alianza

El dirigente, incluso, dijo que no no hay que hacer eco de este tipo de noticias que según él "a veces son falsas".

"Como te digo, como equipo no sabemos nada, nadie nos ha contactado, pero ese es un tema que está manejando Larín con ese equipo. Si lo quieren tienen que negociar con nosotros, no pueden estar hablando directamente con él. Si él quiere irse que se vaya, pero tienen que negociar con nosotros, porque por el momento es jugador nuestro", explicó Pohl.

El gerente de los elefantes blancos, Edwin Abarca, sí estaba enterado del tema de Larín. "Ya lo vi, vi el video donde habla con ellos y dice que se va a desvincular del equipo para arreglar con ellos , pero eso no lo puede estar haciendo. Don Lisandro (Pohl) está enojado con él y con ese equipo, no pueden estar hablando de que va a jugar con ellos, porque es jugador nuestro", señaló Abarca.

La mañana de este sábado, ni Larín ni el equipo Juárez había entablado comunicación ni con Lisandro Pohl ni con Abarca. "Si algo ocurre somos nosotros lo que lo vamos a anunciar, somos nosotros los que lo vamos a hacer público, pero por el momento no hay nada", agregó Abarca.

Ambos representante de Alianza dejaron claro que Alianza no es cualquier cosa para que le esten dando un trato así. "Alianza es un equipo grande, es uno de los mejores del país, no puede ser que cualquiera está hablando que ya tiene arreglado a un jugador nuestro, sin que nosotros no nos demos cuenta", ahondó Abarca.