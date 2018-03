Lisandro Pohl: “Jorge Rodríguez seguirá, ganemos o perdamos la final”

Lisandro Pohl, presidente de Alianza, aseguró que su administración confía plenamente en la labor realizada hasta la fecha por su cuerpo técnico que encabeza Jorge “Zarco” Rodríguez y que no importará el resultado de este domingo en la final del Clausura 2017 ante Santa Tecla, la continuidad del técnico nacional en el banquillo blanco está asegurada para la nueva temporada liguera que empezará la última semana de julio.“La verdad es que al 'Zarco' lo contratamos para eso, para que haga su proyecto con toda libertad, confiamos en él, la planificación que él ha proyectado está en desarrollo, la preparación que se tiene en mente para potenciar al plantel para la próxima temporada será la misma que se ha presentado se gane o no la corona éste domingo ante Santa Tecla”, afirmó el pope blanco a fin de cortar cualquier especulación sobre el futuro del estratega que este sábado cumplirá 46 años de edad.Las palabras de Pohl ratifican la confianza que ha expresado el propio Jorge Rodríguez en su continuidad con los aliancistas donde posee un contrato por dos torneos cortos más.“El tema de mi continuidad en Alianza si pierdo la final del domingo no me preocupa, he hablado con la dirigencia y me han expresado su confianza a nuestro trabajo pese a que el técnico es el primero que debe tener lista su maleta, pero agradezco esa confianza depositada en mi persona y al trabajo de mis colaboradores, ya se está trabajando en los futuros integrantes del equipo para la próxima temporada pero primero hay que pensar en ganar la final del domingo ante Santa Tecla antes de hablar sobre ese tema”, afirmó, por su parte, "Zarco".