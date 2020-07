Lisandro Pohl: "Hoy se toma la decisión más importante"

En el Güiri Güiri al Aire de este viernes hubieron invitados nacionales e internacionales para hablar de fútbol. En el primer bloque del programa radial, Lisandro Pohl, CEO de Alianza habló sobre que este día se podría anunciar de manera definitiva la fecha de inicio y formato del Apertura 2020.

"Hoy se toma la decisión más importante (de que sí habrá torneo), luego vamos a tener tiempo para analizar los protocolos sanitarios, no me quiero adelantar nada", dijo Pohl sobre el inicio del campeonato salvadoreño.

"Nosotros hemos llegado al extremo de aceptar jugar con las puertas cerradas. Hoy se podría a dar la noticia del arranque el campeonato, solo quedaría pendiente los protocolos de seguridad, eso lo veremos la semana que viene", agregó el dirigente.

También, la mesa más redonda platicó con el jugador Julio Cascante, costarricense del Timbers Portland de la Major League Soccer. El tico conversó con los panelistas sobre cómo es el regreso de competencias en la máxima categoría de fútbol en Estados Unidos.

"Si no nos cuidamos vamos a afectar muchas familias, no solo a nuestro compañero. En Orlando hay protocolos para todos, primero estamos en las habitaciones y no podemos movernos de nuestro cuarto", dijo el tico, sobre la importancia de seguir los protocolos sanitarios en la burbuja de Orlando.

Y para cerrar el programa, Daniel Martínez, corresponsal de ESPN en Turín, Italia habló con los analistas del Güiri sobre el fútbol Italiano.

"Atalanta no tiene la obligación de ganar como los grandes, tiene esa tranquilidad. Pero que llegue a la final de Champions es difícil, es como ir al dentista jugar con el Atalanta, es molesto, sabes que te va doler", concluyó el corresponsal de ESPN.